4 receitas vegetarianas práticas para o jantar

Após um dia corrido, apreciar um delicioso jantar antes de descansar é uma das satisfações que tornam a noite mais prazerosa, principalmente se ela for acompanhada de alguém especial. Nesse sentido, ter opções de receitas práticas, gostosas e vegetarianas é uma excelente alternativa, pois elas ajudam a economizar tempo, dinheiro e ainda proporcionam um jantar delicioso até mesmo para quem não tem muita habilidade na cozinha.

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas vegetarianas fáceis de fazer para você preparar durante a semana e variar o cardápio. Veja!

Couve-flor assada com açafrão

Ingredientes

400 g de floretes de couve-flor

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de suco de limão

1/4 de colher de chá de açafrão

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal e azeite a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de couve-flor, cubra com água, coloque sal e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, após levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão, o sal, a páprica, o açafrão e o azeite e misture bem. Reserve. Retire a couve-flor do fogo, descarte a água, espere amornar e passe os floretes sobre a mistura com açafrão. Após, disponha sobre uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 240ºC até a superfície dourar. Sirva em seguida.

Berinjela recheada com tofu

Ingredientes

3 berinjelas

200 g de tofu picado

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de vinagre

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio e disponha sobre um recipiente. Cubra com água, coloque sal e vinagre e deixe de molho por 10 minutos. Após, descarte a água e transfira as berinjelas para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, descarte a água, espere as berinjelas esfriarem e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa de cada uma delas. Reserve tanto a polpa quanto a casca.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a polpa das berinjelas e o tofu e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, com a ajuda de uma colher, recheie as berinjelas com a mistura e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com ervilha e hortelã (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Salada de quinoa com ervilha e hortelã

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

395 g de ervilha

2 colheres de sopa de vinagre

Suco de 1 limão

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a quinoa, escorra e disponha sobre uma panela. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após ferver. Desligue o fogo, espere esfriar, escorra a água, transfira a quinoa sobre um recipiente, tampe e deixe descansar por 20 minutos. Após, adicione as folhas de hortelã, a ervilha, o vinagre, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Rosti de mandioca com alho-poró

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioca ralada

1 cenoura descascada e ralada

1 cebola descascada e picada

1 talo de alho-poró cortado em fatias

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite, sal, pimenta-do-reino branca moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca, a cenoura, a cebola, o alho-poró, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma colher, disponha a mistura reservada sobre a panela e espalhe para preencher toda a superfície. Tampe a frigideira e, em fogo baixo, cozinhe o rosti até dourar. Após, regue o rosti com azeite, vire com cuidado e doure o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.