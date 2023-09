3 receitas fáceis para o jantar

Com a correria do dia a dia, é importante ter opções de receitas para o jantar, principalmente se você deseja evitar fast-foods. Assim, é possível ter uma alimentação saborosa, sem ter muito trabalho na cozinha e ainda economizar dinheiro. Por isso, separamos 3 receitas fáceis e deliciosas para você aproveitar. Confira!

Bife à parmegiana

Ingredientes

2 bifes de filé mignon

2/3 de xícara de chá de molho de tomate

4 fatias de queijo muçarela

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 ovo

2 1/2 xícaras de chá de óleo para fritar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para gratinar

Papel-toalha para forrar a travessa

Modo de preparo

Em um prato fundo, quebre o ovo, bata com um garfo e reserve. Separe dois pratos, coloque a farinha de trigo em um e a farinha de rosca em outro. Forre uma travessa com papel-toalha e reserve. Em uma frigideira com borda alta, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto o óleo aquece, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Após, passe os filés na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca.

Em seguida, coloque um bife de cada vez na frigideira e frite até dourar os dois lados. Depois, transfira a carne para a travessa forrada com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Reserve. Em um refratário, coloque metade do molho de tomate para cobrir o fundo, coloque os bifes um ao lado do outro e cubra com fatias de queijo muçarela. Regue com o restante do molho e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 220ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão à carbonara

Ingredientes

500 g de macarrão

150 g de bacon cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola pequena cortada em fatias

5 gemas de ovos batidas

1/4 de xícara de chá de creme de leite

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Após, desligue o fogo, escorra o macarrão, coloque em um recipiente e reserve. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o bacon e a cebola e frite até dourar. Coloque o creme de leite, o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e misture até aquecer. Desligue o fogo e acrescente as gemas batidas, mexa bem para não endurecer. Em um recipiente, junte o macarrão e o molho. Sirva em seguida.

Batata recheada (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

Batata recheada

Ingredientes

6 batatas grandes

300 g de queijo muçarela

300 g de bacon cortado em cubos

2 colheres de sopa de manteiga

de manteiga 8 colheres de sopa de requeijão

Orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Batatas

Lave as batatas em água corrente, coloque em uma panela de pressão com água e leve para cozinhar em fogo médio por 10 minutos, após o início da pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, retire as batatas da panela, coloque em um recipiente e espere esfriar. Após, com a ajuda de uma faca, corte a tampa da batata na horizontal, retire uma parte do miolo com uma colher e reserve com a batata.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar, no próprio óleo, até ficar crocante. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e o miolo das batatas e misture bem. Acrescente 2 colheres de sopa de requeijão e 150 g de muçarela e misture novamente. Por último, coloque 150 g de bacon e mexa. Reserve o restante da muçarela e do bacon para polvilhar.

Montagem

Coloque uma colher de sopa de requeijão dentro de cada batata, acrescente o recheio e coloque a muçarela por cima. Coloque as batatas em uma forma e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 15 minutos. Retire do forno, salpique com o restante do bacon e orégano. Sirva em seguida.