Veja por que alguns procedimentos para cabelos podem ser perigosos

Cuidar dos cabelos e do couro cabeludo é fundamental para ter fios saudáveis e bonitos. Nesse sentido, alguns cuidados são muito importantes para garantir a saúde geral. Afinal, existem inúmeros produtos e procedimentos que podem ser perigosos e causar alergias, feridas e até a queda do cabelo.

Perigos dos alisamentos e relaxamentos

De acordo com Cristiane Braga, dermatologista especializada em tricologia, todos os tratamentos capilares podem ser prejudiciais à saúde se forem utilizados sem uma prévia análise da sensibilidade individual do couro cabeludo. “A maior chance de sofrer reações alérgicas é com processos químicos que alteram a estrutura do fio: alisamentos, relaxamentos, permanentes, escovas progressivas, definitivas”, explica a médica.

Cuidado com a limpeza do salão de beleza

Um aspecto superimportante dos salões de beleza, para o qual você deve dedicar uma atenção especial, é a assepsia. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento capilar, repare na limpeza do ambiente: banheiros, lenços, toalhas e objetos esterilizados. Mesmo escovas e tesouras devem receber cuidados, como a remoção de todos os cabelos do cliente anterior. Essa atenção garantirá um tratamento sem riscos para você e seus cabelos!

Opte por alisar o cabelo com produtos mais leves (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

Por que o formol é perigoso?

A substância capaz de proporcionar a você um liso perfeito é também uma grande inimiga dos seus fios: o formol. Ele causa uma alteração na estrutura do cabelo, o que pode deixá-lo quebradiço e endurecido.

“Para o sistema respiratório, a aspiração do formol pode causar uma pneumonite química, isto é, uma ‘queimadura’ das mucosas respiratórias”, explica a dermatologista Cristiane Braga. Quando pensar em alisar, procure tratamentos alternativos com produtos mais leves, como a queratina.

Teste o produto antes de usar

Aquele teste indicado na embalagem de todos os cosméticos deve, sim, ser seguido à risca: antes de aplicar qualquer produto no seu couro cabeludo, aplique-o no antebraço ou na região da nuca e aguarde 24 horas.

Caso apareça vermelhidão ou coceira, não o utilize, visto que o produto não é indicado para a sua pele. Esse quadro de alergia pode evoluir para uma descamação do seu couro cabeludo e gerar queda dos fios.