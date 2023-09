5 receitas ricas em proteínas para o almoço

A proteína é um dos nutrientes fundamentais para diversos processos do corpo humano e o seu consumo diário é indispensável, sobretudo para quem pratica atividade física. Isso porque, segundo a nutricionista Liz Galvão, essa substância é responsável pela formação de músculos, tecidos, órgãos e formam substâncias vitais para a defesa do organismo.

No entanto, para obter todos os seus benefícios é preciso incluir alimentos que contenham a substância nas refeições. Para isso, há receitas simples e práticas para você conseguir consumir a quantidade de proteínas adequada para a saúde.

Por isso, selecionamos 5 receitas saborosas e fáceis de fazer para você incluir no seu cardápio. Veja!

Almôndega com aveia

Ingredientes

500 g de carne moída

100 g de farelo de aveia

2 ovos

1 ramo de salsinha picada

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascado e amassado

340 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira. Regue com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de manjericão.

Hambúrguer de grão-de-bico com arroz

Ingredientes

1 xícara de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de arroz integral cozido

cozido 2 colheres de sopa de farelo de pão integral

3 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de salsa picada

3 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de coentro picado

1 colher de sopa de raspas de limão

1 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 clara de ovo

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata para triturar bem. Adicione o arroz e bata novamente até incorporar. Após, transfira a mistura para um recipiente, acrescente o farelo de pão, a cenoura, a salsa, a cebolinha, o coentro, as raspas de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa bem. Por último, coloque a clara de ovo e misture até incorporar com os demais ingredientes. Leve à geladeira por 10 minutos.

Depois, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher grande, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de endro e queijo cottage

Ingredientes

2 xícaras de chá de queijo cottage

320 g de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite desnatado

1/5 de colher de chá de água

3 ovos

259 g de creme de leite

1 maço de endro picado

Sal e o óleo de coco a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente fundo, peneire a farinha de trigo. Adicione o leite, a água, o sal e o óleo de coco e misture bem. Acrescente os ovos e mexa novamente até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque o endro, o creme de leite, o queijo cottage e o sal e bata até obter um creme. Após, com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas com a mistura e enrole. Sirva em seguida.

Camarão grelhado (Imagem: nadianb | Shutterstock)

Camarão grelhado

Ingredientes

500 g de camarão limpo

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o camarão, o suco de limão, o azeite, o alho e o sal e misture bem. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, transfira os camarões para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Nuggets com legumes

Ingredientes

500 g de peito de frango

1/2 maço de salsinha picada

1 maço de cebolinha picada

1 abobrinha descascada, cozida e amassada

200 g de semente de linhaça

1 pitada de sal

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peito de frango, a abobrinha, a salsinha, a cebolinha e o sal e misture bem. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de nuggets. Repita o processo com toda a massa, passe na linhaça para empanar e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Sirva em seguida.