4 sucos verdes para limpar o organismo e ajudar a emagrecer

Devido às propriedades antioxidantes e nutritivas, os sucos verdes podem oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Isso porque, quando preparadas com os ingredientes certos, essas bebidas ajudam a diminuir a retenção de líquido, previnem o estresse e auxiliam no processo de emagrecimento. Além disso, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a disposição para a prática de atividades físicas.

Pensando nisso, separamos 5 receitas de sucos verdes para você experimentar. Confira!

Suco verde para aumentar a saciedade

Ingredientes

2 kiwis descascados e cortados em rodelas

1 maçã verde cortada em cubos e sem sementes

cortada em cubos e sem sementes 2 folhas de couve picada

Suco de 1 limão

500 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, os kiwis, as folhas de couve, o suco de limão e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de kiwi.

Suco verde diurético

Ingredientes

200 ml de água de coco gelada

1 folha de couve picada

1 fatia de melão cortada em cubos

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a folha de couve, o melão e o suco de limão e bata até triturar bem. Adicione as folhas de hortelã e a salsinha e bata novamente para incorporar. Coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco verde energético (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)

Suco verde energético

Ingredientes

4 fatias de abacaxi cortadas em cubos

6 folhas de couve picadas

1 maçã verde cortada em cubos e sem sementes

1 pedaço de gengibre

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã, o gengibre e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de abacaxi.

Suco verde para diminuir a retenção de líquido

Ingredientes

Suco de 1 limão

Suco de 2 laranjas

6 folhas de alface

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o suco de laranja, as folhas de alface e a água e bata até triturar bem as folhas. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.