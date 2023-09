4 principais tendências de beleza para a primavera 

Estamos há poucos dias da estação considerada a mais alegre por muitas pessoas. Sim, estamos falando da primavera. E claro que, com a sua chegada, o mercado de beleza está repleto de novidades e volta com algumas tendências não vistas há algum tempo. A estação das flores chega ao Brasil entre os dias 22 e 23 de setembro e termina no dia 22 de dezembro.

É comum que, no calor, a preocupação com o corpo e a aparência aumente. A Sóbrancelhas, rede de estética facial, alega que, nas épocas mais quentes, a procura pelo público é maior, principalmente perto das ondas de calor. Isso porque muita gente decide ir à praia e deseja mudar o visual.

Aspecto de “pouca maquiagem” está em alta

Os serviços mais procurados durante essas épocas são extensão de cílios, micropigmentação labial, design de sobrancelhas e produtos para skincare. Além de procedimentos que valorizam a beleza, o que está ganhando cada vez mais as mulheres são aparências com pouca maquiagem ou quase nada, dando destaque às sobrancelhas, também de forma natural.

“Não aconselhamos que as nossas clientes peçam os looks iguais das famosas e celebridades, mas alguns como uma pele bem hidratada, para aderir à tendência clean look, que achamos superválida e combina com diversos perfis”, ressalta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas.

Analisando essa demanda, Luzia explica com detalhes as principais tendências de beleza para a primavera de 2023. Confira abaixo!

1. Brow lamination

A ideia é pentear os fios das sobrancelhas para cima, dando uma ideia mais despojada e moderna ao mesmo tempo. Alguns dos benefícios de apostar nesse modelo de sobrancelhas na primavera: aspecto natural, dá a ideia de pelinhos mais volumosos, fácil manutenção e efeito de lifting no rosto.

2. Strawberry makeup

A maquiagem é caracterizada por uma pele natural, que pode ser feita com uma base mais levinha e com acabamento glow. O blush rosado nas bochechas e na ponte do nariz é um dos passos essenciais para conquistar o look e, se for possível ter vários tons de blush, deixa mais completa ainda. É essencial que a pele esteja hidratada e com um aspecto brilhoso e os lábios vermelhos, que engrandecem o look.

Técnica facilita a rotina de beleza (Imagem: dimid_86 | Shutterstock)

3. Extensão de cílios

Esse procedimento é uma excelente escolha para a primavera. O mais legal é que você utiliza menos maquiagem e acorda praticamente pronta. Essa opção é ideal para quem prefere uma rotina de beleza mais prática.

4. Clean girl aesthetic

Essa tendência consiste em um visual mais limpo e natural, com o mínimo de maquiagem possível e penteados minimalistas. Mantenha uma rotina de cuidados com a pele para obter uma pele saudável e radiante na primavera. Use produtos de beleza suaves e naturais a fim de manter um aspecto limpo e fresco.

Por Maria Eduarda Chagas