5 receitas de sucos com oleaginosas para ajudar a emagrecer

As oleaginosas, como castanha-de-caju, castanha-do-pará, linhaça e nozes, devem fazer parte da alimentação saudável, pois são ricas em gorduras boas e fibras. Dessa forma, elas ajudam a regular os níveis de colesterol, melhoram o funcionamento do intestino e são benéficas para quem deseja emagrecer.

“Possuem grande quantidade de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales. A seguir, confira 5 receitas com oleaginosas para você inserir no seu dia a dia e emagrecer com saúde!

Suco diurético

Ingredientes

1 fatia de melancia picada

picada Suco de 1 limão

200 ml de água

1 colher de café de canela em pó

1 castanha-de-caju

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia e o suco de limão e bata bem. Adicione a água, a canela e a castanha-de-caju e bata novamente. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para estimular o metabolismo

Ingredientes

1 xícara de chá de amora

250 ml de água gelada

2 castanhas-do-pará

1 folha de couve-manteiga

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, a amora e as castanhas-do-pará e bata até triturar bem. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco para eliminar toxinas do organismo

Ingredientes

2 rodelas de abacaxi picadas

picadas 2 ameixas secas sem caroço

3 castanhas-do-pará

1 xícara de chá de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as ameixas, as castanhas-do-pará e a água e bata até triturar bem. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco antioxidante (Imagem: July Prokopiv | Shutterstock)

Suco antioxidante

Ingredientes

250 ml de água

2 folhas de couve-manteiga

2 nozes

2 colheres de sopa de linhaça dourada

dourada Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, as nozes e a linhaça e bata bem. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para aumentar a imunidade

Ingredientes

2 kiwis descascados e cortados em rodelas

descascados e cortados em rodelas 50 g de pistache descascado

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, o pistache e a água e bata até triturar bem. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.