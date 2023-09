4 tendências de looks para investir durante a primavera-verão

Durante a mudança de estações, a moda se reinventa e traz à tona novas tendências que transformam os estilos e dão uma cara nova ao gurda-roupa. E, para a primavera-verão deste ano, não poderia ser diferente. Segundo Indira Magalhães, coordenadora de Estilo da Caedu (varejista de moda), a proposta para 2023 promete destaque em apostas bem marcantes e diferentes.

“Teremos opções para todos os gostos. Por exemplo, a modelagem cargo, muito presente dentro do estilo street e urbano, vêm com tudo nesse semestre. Mas, em contrapartida, tecidos como o tricô e recortes mídis com presença de babados, também estarão super em alta no mundo fashion”, comenta a profissional.

Considerando isso, Indianara Magalhães indica 4 tendências de estilo para investir durante a mudança de estação. Confira!

1. Estética Cottagecore

Vestidos com estampa floral evidenciam a tendência Cottagore (Imagem: Anna Zhuk | Shutterstock)

Vestidos, estampas florais e recortes com barras e babados são alguns dos elementos que evidenciam a tendência Cottagecore. “Essa estética, além de ser marcada por cores suaves, é muito reconhecida por contar com cortes delicados e estampas mais minimalistas. Ela é perfeita para quem é adepto de um estilo mais romântico”, diz a especialista.

2. Conjuntos

Por serem práticos, os conjuntos prometem ser tendência durante a primavera-verão (Imagem: indira’s work | Shutterstock)

Os conjuntos chegaram para ficar. Práticos e versáteis, garantem um visual eclético, que combina com todas as idades e estilos, basta encontrar um para chamar de seu! “Uma das principais qualidades dos conjuntos é a possibilidade de usar seus elementos separadamente, criando diferentes combinações e aproveitando ao máximo cada uma delas. Na hora dessas mesclagens, abuse dos diferentes tecidos, como tricot e linho ou até um combo de diferentes cores”, reforça Indira Magalhães.

3. Modelagem de cargo

Minissaias estão em alta e fazem parte da modelagem cargo (Imagem: Oleksandr Berezko | Shutterstock)

A modelagem cargo está fazendo sucesso entre fashionistas e celebridades. Ela tem como origem os uniformes militares britânicos da década de 1940, que por conta da praticidade precisavam ter bolsos amplos e recorte confortável.

“Apesar da origem antiga, esse detalhe traz para os looks muita modernidade. Não é à toa que, atualmente, ele pode ser visto em minissaias, bermudas, saias mídis e em diversos tecidos como jeans e nylon. Na hora de combinar com outras peças, vale investir em elementos mais justos, pois essa peça tende a ter maior amplitude e, por isso, é sempre bom prezar pelo equilíbrio final da combinação”, compartilha a profissional.

4. Estilo colegial

Blusa polo é uma das tendências que nunca sai de moda (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

O estilo colegial é uma tendência que nunca sai de moda. Ele traz um ar dos anos 90 e autêntico para os looks, perfeito para quem quer se destacar de forma moderna e confortável. “Para essa temporada, além de peças típicas dessa estética como casaquinhos finos e blusas polos, a tendência vem acompanhada de estampas retrô, principalmente em camisetas”, finaliza a Coordenadora de estilo.

Por Carolina Miranda