5 saladas detox para limpar o organismo e eliminar peso

As saladas detox são excelentes opções para consumir antes do prato principal. Saborosas e nutritivas, elas auxiliam no funcionamento do intestino e ajudam a eliminar peso de forma saudável. Compostas por uma variedade de ingredientes frescos e ricos em nutrientes, elas oferecem uma concentração elevada de vitaminas, minerais e antioxidantes. Pensando nisso, separamos 5 receitas de saladas detox para você. Confira!

Salada colorida

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

1 xícara de chá de repolho cortado em tiras finas

1 cenoura descascada e ralada

Suco de 1 limão

1 colher de chá de folhas de alecrim

1 colher de sopa de gergelim

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a beterraba, a cenoura, o repolho, o gergelim, o suco de limão e o azeite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e decore com as folhas de alecrim. Sirva em seguida.

Salada de jiló com chuchu

Ingredientes

1/2 kg de jiló descascado e cortado em pedaços grandes

1 cenoura descascada e ralada

1 chuchu descascado

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

sem sementes e cortados em cubos 1 xícara de chá de cheiro-verde picado

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Água para cozinhar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o sal e o jiló e leve ao fogo médio por 15 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque um pouco de sal e o chuchu. Cubra com água e leve ao fogo médio por 10 minutos. Em seguida, escorra a água, corte o chuchu em rodelas e reserve. Em um recipiente, coloque o jiló, o chuchu, o tomate e a cenoura e misture bem. Tempere com sal, azeite e limão. Salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada de rúcula com pera

Ingredientes

1 maço de rúcula

2 peras descascadas e cortadas em fatias

1 xícara de chá de suco de limão​

1/2 colher de sopa de vinagre de maçã

1/4 de xícara de chá de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Lave a rúcula em água corrente e separe as folhas. Reserve. Em um recipiente, coloque as fatias de pera e o suco de limão e deixe de molho por 20 minutos. Em seguida, com a ajuda de uma peneira, escorra as peras e transfira para um recipiente. Adicione as folhas de rúcula, tempere com vinagre, azeite e sal e sirva em seguida.

Salada de espinafre com manga (Imagem: vanillaechoes | Shutterstock)

Salada de espinafre com manga

Ingredientes

1/2 maço de espinafre​

1/2 manga descascada e cortada em cubos

1/2 cebola descascada

1 pitada de noz-moscada

1/2 colher de sopa de vinagre de maçã

1/4 de colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Água para cozinhar

Cranberry desidratado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a cebola e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, desligue o fogo, espere a cebola esfriar e corte em tiras finas. Reserve. Lave o espinafre em água corrente e coloque sobre um recipiente. Adicione a cebola, a manga, o cranberry e a noz-moscada e misture bem. Tempere com azeite, vinagre e sal e sirva em seguida.​

Salada de quinoa com frutas

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de quinoa

3 xícaras de chá de água

1 pepino descascado e picado

1/2 maçã cortada em fatias

1 cebola roxa descascada e picada

6 morangos cortados em rodelas

6 framboesas cortadas

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a quinoa e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macias. Reserve. Em um recipiente, coloque o pepino, a maçã, a cebola, os morangos e as framboesas. Misture bem, adicione a quinoa, tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e vinagre. Sirva em seguida.

