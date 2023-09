4 sobremesas geladas com semente de chia

As sementes de chia fazem parte do grupo de alimentos saudáveis que oferecem inúmeros benefícios para o organismo, pois são ricas em ômega 3, potássio, ferro e antioxidantes que ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas e aumentam a imunidade do corpo. E o melhor, pela versatilidade, podem ser utilizadas no preparo de diversos pratos, inclusive nas sobremesas, o que as torna a opção ideal para incluir nas dietas, especialmente para dar consistência aos pratos.

A seguir, confira 4 receitas de sobremesas com chia deliciosas e aliadas da saúde!

Musse de chocolate com chia

Ingredientes

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de chia

2 colheres de sopa de melado de cana

500 ml de leite integral

Rodelas de banana, framboesa e folhas de hortelã.

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coloque um pouco de framboesas no fundo de um recipiente, acrescente a mistura de chia e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida com banana, framboesa e folhas de hortelã.

Overnight de chia com morango

Ingredientes

4 colheres de sopa de chia

4 colheres de sopa de aveia em flocos

1 xícara de chá de leite integral

1 xícara de chá de iogurte natural

1 xícara de chá de morangos cortados em rodelas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia, a aveia, o leite e o iogurte e misture bem. Leve à geladeira de um dia para o outro. Após, retire da geladeira, coloque os morangos e sirva em seguida.

Pudim de chia com pitaya (Imagem: costioculescu | Shutterstock)

Pudim de chia com pitaya

Ingredientes

1/2 pitaya rosa

rosa 1/3 de xícara de chá de leite vegetal

3 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de chá de melado de cana

Mirtilos a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pitaya, o leite e o melado de cana e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a chia e misture bem. Leve à geladeira até obter uma geleia. Sirva em seguida com mirtilo.

Sorvete de manga com chia

Ingredientes

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de coco ralado

2 colheres de sopa de mel

2 xícaras de chá de manga picada

1 colher de sopa de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de coco e a manga e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um recipiente com tampa, adicione a chia, o mel e o coco ralado e mexa para incorporar. Tampe e leve ao congelador até obter uma consistência firme. Sirva em seguida.