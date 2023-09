5 saladas nutritivas para o jantar

As saladas são pratos muito nutritivos que oferecem diversos benefícios ao corpo. E, apesar de serem vistas como sem graça, são totalmente adaptáveis e podem ganhar novos sabores. Para isso, basta realizar combinações deliciosas entre vegetais e temperos que conferem um gostinho irresistível ao prato, tudo isso de forma econômica e prática para facilitar a sua rotina.

A seguir, confira 5 receitas de saladas gostosas e coloridas para inovar o seu jantar!

Salada de brócolis com cenoura e couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 ramo de brócolis

Floretes de 1 ramo de couve-flor

2 cenouras descascadas e cortada em tiras

1 xícara de chá de caldo de legumes

Sal, azeite e pimenta calabresa a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o brócolis, a cenoura e a couve-flor e cubra com água, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o brócolis, a couve-flor e a cenoura e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta calabresa e sirva em seguida.

Salada de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de orégano

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e picado

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas

2 pimentões sem sementes e cortados em cubos

1 colher de sopa de molho de soja

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água, coloque sal e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, transfira a berinjela para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pimentões e os tomates e misture bem. Desligue o fogo, junte a mistura com a berinjela e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de chuchu

Ingredientes

3 chuchus descascados e picados

descascados e picados 1 cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os chuchus, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira o legume para um recipiente. Adicione a cebola, a salsinha, o azeite e o sal e misture bem. Sirva em seguida.

Salada de batata com salsinha (Imagem: zoryanchik | Shutterstock)

Salada de batata com salsinha

Ingredientes

500 g de batata descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas Suco de 1 limão

1 1/2 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira para um recipiente. Adicione o azeite, o suco de limão e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de milho-verde grelhado

Ingredientes

350 g de milho-verde

1 pimentão-vermelho sem sementes e picado

1 cebola-roxa descascada e picada

1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes e cortada ao meio

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

Sal, gelo e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cebola e cubra com as pedras de gelo. Reserve. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o milho-verde e doure. Desligue o fogo e reserve. Após, retire a cebola do gelo, escorra a água e disponha sobre um recipiente. Acrescente o milho-verde, o pimentão, a pimenta-dedo-de-moça, o suco de limão e o azeite e misture bem. Tempere com sal e cominho e sirva em seguida.