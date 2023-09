3 receitas salgadas para intolerantes à lactose

Atualmente, é possível fazer diversas preparações sem leite de origem animal para os intolerantes à lactose. Isso porque existem vários ingredientes que substituem o leite e seus derivados. Pensando nisso, separamos 3 receitas especiais para você encaixar na sua dieta e aproveitar. Confira!

Coxinha de frango

Ingredientes

Recheio

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de azeite

1 kg de peito de frango cozido e desfiado ​

​ Sal e orégano a gosto

1 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de salsinha picada

Massa

1 l de caldo de frango

860 g de farinha de trigo

1 xícara de chá de óleo de milho

Óleo de milho para untar

Sal a gosto

Montagem

1 clara de ovo

2 xícaras de chá de farinha de rosca

Papel-toalha para retirar o excesso de óleo

1 xícara de óleo de milho

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o sal e o orégano e refogue por 10 minutos. Em seguida, acrescente o molho de tomate e a salsinha e mexa bem. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em uma panela grande, coloque o caldo de frango, o óleo de milho e o sal e misture bem. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione a farinha de trigo e misture até absorver todo o líquido e desgrudar do fundo da panela. Enquanto isso, unte um recipiente com óleo de milho e, assim que a massa atingir o ponto, desligue o fogo e disponha sobre ele. Reserve por 10 minutos e siga para a montagem.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o frango e modele no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em um recipiente, coloque a clara de ovo e bata bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de rosca e reserve. Em seguida, passe as coxinhas recheadas sobre a clara de ovo, sempre retirando o excesso e, depois, passe na farinha de rosca. Repita o processo com todas as coxinhas e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo de milho e leve ao fogo médio para aquecer. Cubra um recipiente com papel-toalha e reserve. Assim que o óleo estiver quente, frite as coxinhas até dourarem. Retire com uma escumadeira e disponha em um recipiente coberto com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Repita o processo com todas as coxinhas, espere esfriar e sirva em seguida.

Torta de atum sem lactose

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de amido de milho

3 ovos

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de água

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

170 g de atum ralado

1 cenoura descascada e ralada

Orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum, a cenoura e o orégano e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque a farinha de arroz, o amido de milho, os ovos, a água, o azeite, o sal e o alho e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje a massa sobre o recheio de atum e misture bem. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Pão de liquidificador (Imagem: Betsy Camara | Shutterstock)

Pão de liquidificador

Ingredientes

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

1 1/4 de xícara de chá de água morna

20 g de fermento biológico seco

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de açúcar

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo e os ovos e bata bem. Adicione a água e o fermento biológico e bata novamente para incorporar. Em seguida, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e o açúcar e misture bem. Acrescente a mistura do liquidificador e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe a massa descansar por 20 minutos. Após, unte uma forma para pão com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Desligue o forno, desenforme com cuidado e sirva em seguida.