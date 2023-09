Veja como usar o gelo de babosa corretamente na pele

Um cuidado adequado com a pele é essencial para homens e mulheres que desejam melhorar a aparência e cuidar da saúde. A fim de atingir esse objetivo, muitos produtos de várias marcas e tecnologias estão sendo constantemente lançados no mercado, com o propósito de proporcionar mais benefícios ao rosto.

Contudo, existem produtos naturais que conseguem entregar ótimos resultados e de maneira econômica. Nas redes sociais, por exemplo, é comum ver vídeos de influenciadores com dicas simples que prometem transformar a pele. Uma dessas receitas virais publicadas recentemente, por exemplo, é com o gelo de babosa, que, segundo alguns autores de conteúdos no TikTok, auxilia na hidratação e cicatrização.

Babosa é uma aliada nos cuidados da pele

Apesar de rolar muita invenção “milagrosa” polêmica e de finalidade duvidosa por aí, a dermatologista Dra. Isadora Rosan afirma que a planta pode, sim, ser uma aliada no skincare e tem seus benefícios. Porém, como é de se esperar, não transforma totalmente a pele.

“O gel de babosa é amplamente reconhecido por suas propriedades cicatrizantes e hidratantes. Ele pode auxiliar na redução da inflamação, acalmando a pele após queimaduras solares leves, por exemplo. Além disso, a aplicação regular pode contribuir para uma hidratação profunda e melhorar a textura da pele, porém ele deve ser tratado como um aliado a outros produtos mais eficazes, e não como a solução”, explica.

É fundamental testar a utilização antes de incluí-la na rotina de skincare para evitar efeitos adversos (Imagem: Alena A | ShutterStock)

Faça um teste de sensibilidade

A Dra. Isadora Rosan conta que a babosa, também conhecida como Aloe vera, tem propriedades benéficas para a pele e pode ser usada, mas como algo opcional por aqueles que desejam experimentar. “Seu gel é rico em vitaminas, enzimas e aminoácidos que auxiliam na regeneração celular e na manutenção da saúde da pele”, reforça.

Contudo, assim como todo produto que deve ser aplicado na pele, a utilização do gelo de babosa requer cuidados. Segundo a especialista, é importante fazer um teste de sensibilidade antes de aplicá-la no rosto para que o indivíduo não sofra efeitos reversos.

“Embora a babosa seja geralmente segura para uso tópico, algumas pessoas podem ser sensíveis a ela, causando irritação. Além disso, evite o uso interno da planta, pois pode causar efeitos adversos. Sempre busque orientação médica antes de adotar novos produtos em sua rotina de cuidados com a pele”, ressalta a médica.

Prepare o gelo de babosa

Abaixo, veja como preparar o gelo de babosa para aplicar na pele!

Descasque a babosa e raspe o gel que tem dentro da planta;

Após a retirada, adicione o gel e a água ao liquidificador (para cada colher de gel, adicione um copo de água);

Após, bata tudo até ficar homogêneo;

Coloque a mistura em forminhas de gelo e leve ao freezer para congelar;

Depois, passe suavemente as pedras de gelo no rosto.

Por Henrique Souza