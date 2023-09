3 receitas de sorvetes caseiros com frutas

De acordo com estudos do Centro de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, além de delicioso, o sorvete pode ser um ótimo aliado para ajudar a diminuir o estresse e sentimentos negativos, graças ao triptofano, um aminoácido presente em sua composição que acalma e reduz a agressividade, aumentando a produção de serotonina, o famoso hormônio do bem-estar.

Apesar disso, por ser pobre em nutrientes e rico em açúcar, seu consumo em excesso pode favorecer o aumento de peso. Então, uma alternativa para quem não abre mão desta sobremesa é apostar em versões que não possuam alto teor calórico. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de sorvetes saudáveis para você preparar em casa e se refrescar. Confira!

Sorvete de banana com castanha

Ingredientes

3 bananas descascadas, picadas e congeladas

1/4 de xícara de chá de iogurte natural desnatado

​Chocolate amargo em pó 70% cacau

2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

No liquidificador, adicione as rodelas de banana congeladas e o iogurte e bata por 4 minutos até ficar homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, distribua o sorvete em taças, decore com o chocolate em pó e as castanhas-do-pará e sirva em seguida.

Sorvete de banana e manga

Ingredientes

1 banana congelada e cortada em fatias

3/4 de xícara de chá de manga congelada e cortada em cubos

1/4 de xícara de chá de água de coco

2 colheres de sopa de flocos de coco com açúcar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a banana, a manga e a água de coco, até formar uma textura cremosa. Com uma colher, divida em tigelas e espalhe os flocos de coco por cima. Leve ao congelador por 2 horas e sirva em seguida.

Sorvete de morango (Imagem: Anastasiia from Ukraine | Shutterstock)

Sorvete de morango

Ingredientes

2 bananas descascadas, picadas e congeladas

500 g de morango picado e congelado

1/4 de xícara de chá de aveia em flocos

1/4 de xícara de chá de iogurte natural desnatado

desnatado 1 colher de chá de água de rosas

Modo de preparo

No liquidificador, bata a banana, os morangos, a aveia, o iogurte e a água de rosas, raspando as laterais ocasionalmente, até formar uma pasta. Transfira o sorvete para um recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Dica: deixe amolecer um pouco antes de servir.

Por Vitória Rosa Barros