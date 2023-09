5 dicas simples para mudar o visual de um apartamento alugado

Alugar um imóvel é sinônimo de mudanças e renovação — não só na vida, como também na decoração dos ambientes. Nesse sentido, há quem ame transformar os espaços na nova residência. Acontece que, muitas das vezes, a reforma desses ambientes pode se tornar uma dor de cabeça, principalmente se o morador decidir investir alto na decoração e depois ter que se mudar novamente.

“Particularmente, sempre que morei em apartamentos alugados, eu reformei. Sou totalmente a favor disso porque toda casa tem que ter aconchego, tem que ter o jeito do morador, o toque de cada um. Entretanto, existem algumas maneiras de fazer isso sem acarretar prejuízos financeiros e emocionais”, explica o arquiteto Renan Altera

A seguir, ele indica 5 maneiras de reformar um imóvel alugado sem sair no prejuízo!

1. Invista em cores

Ainda que, ao sair do local, você precise retornar à cor que estava quando foi alugado, pintar o imóvel não é um problema difícil de ser resolvido. Escolher uma cor que esteja de acordo com o seu estilo e astral pode mudar a energia do espaço e dar outra cara aos ambientes.

2. Aposte em quadros

Para quem gosta de obras de artes, investir nos quadros como elementos decorativos é uma maneira de trazer vivacidade aos ambientes como salas ou quartos, além de torná-los cheios de charme.

Mudar os móveis de lugar ajuda a dar uma cara nova aos ambientes (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Reorganize o mobiliário

Brinque com as possibilidades que o mobiliário oferece. Atualmente, os móveis são grandes destaques na decoração de uma casa ou apartamento e, a depender do gosto, é possível criar diferentes espaços apenas com a reorganização e implementação de poltronas, mesas ou sofás.

4. Utilize tapetes

Grandes ou pequenos, os tapetes dão destaque ao local a partir de outra perspectiva. Além de protegerem o piso da casa (e evitarem que você tenha mais um gasto ao sair do local), eles tornam o ambiente mais aconchegante, confortável, requintado e convidativo.

5. Renove os lustres e as luminárias

Aposte em um lustre que, ao sair do imóvel, você poderá levar. Comumente utilizado em áreas mais sociais, ele traz elegância e sofisticação ao local. É uma excelente opção que irá funcionar onde quer que o inquilino esteja.

Por Thainara Martins