3 receitas práticas com creme de leite

Considerado um ingrediente que faz diferença nas receitas, o creme de leite é utilizado tanto em pratos doces quanto salgados. Adicionando cremosidade e um tom a mais de sabor à comida, ele é um daqueles elementos que não podem faltar na despensa, pois combina com os mais variados tipos de pratos. Por isso, separamos 3 receitas simples e práticas com creme de leite para você fazer em casa e se deliciar. Confira!

Torta de frango com creme de leite

Ingredientes

Massa

400 g de farinha de trigo

4 colheres de sopa de creme de leite

1 colher de chá de sal

280 g de manteiga

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

350 g de milho-verde

250 g de creme de leite

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

300 g de queijo muçarela

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a manteiga, a farinha de trigo, o creme de leite e o sal e misture bem até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 1 hora.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito de frango e refogue até dourar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o milho-verde e o creme de leite e misture bem. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Adicione uma parte da massa na assadeira, faça uma camada de recheio, cubra com o queijo muçarela e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire a torta do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Musse de morango

Ingredientes

75 g de gelatina de morango

500 g de creme de leite sem soro

4 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, prepare as gelatinas conforme indicado na embalagem. Acrescente o açúcar e misture até dissolver. Em seguida, em um liquidificador, coloque o creme de leite e bata por 2 minutos. Enquanto o creme de leite está batendo, adicione a gelatina e bata até incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Pão de creme de leite (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Pão de creme de leite

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de sal

20 g de fermento biológico

250 g de creme de leite

50 g de manteiga

1 ovo

1 gema de ovo batida

1 colher de sopa de açúcar

175 ml de água morna

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, metade da água, o açúcar e a farinha de trigo e misture bem. Deixe descansar por 20 minutos. Depois, adicione o creme de leite, o ovo, a manteiga e o restante da água e sove bem a massa. Ela deve ficar macia e desgrudar das mãos. Deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo.

Após a massa descansar, divida e modele os pães a gosto. Coloque na forma e deixe crescer até dobrar de volume. Em seguida, pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire os pães do forno, espere esfriar e sirva em seguida.