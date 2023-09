5 dicas para usar a esponja de maquiagem corretamente

O mundo da beleza está cada vez mais presente no dia a dia. Então, com o passar dos anos, novas tendências são adquiridas, como o uso das esponjas de maquiagem. O item vem ganhando cada vez mais força, pois com ele é possível aplicar variados produtos na pele e alcançar um bom resultado na make.

No entanto, é preciso cuidados ao utilizá-la, pois o uso incorreto pode prejudicar a maquiagem ou a saúde da pele. Por isso, a biomédica especialista em biossegurança, Daniela Pontes, e a maquiadora Ana Simão, compartilham algumas dicas para você usar a esponja corretamente!

1. Hidrate a esponja

Antes de usar a esponja de maquiagem, certifique-se de que ela esteja completamente hidratada. Isso evita que ela absorva muito produto e ajuda na aplicação uniforme da maquiagem. “Mergulhe a esponja em água e aperte-a suavemente para remover o excesso. Também pode ser aplicado um hidratante na esponja para que a hidratação do item permaneça ativo por mais tempo”, ensina Ana Simão.

Ainda segundo a maquiadora, após utilizar a esponja, coloque-a apoiada em um papel-toalha, para que ela não entre em contato com outras superfícies, como tecidos, e se contamine.

2. Como usar para aplicar base

Além do uso dos pincéis para aplicar base, as esponjas são grandes aliadas no acabamento da pele, por serem práticas e entregarem um resultado mais natural. “Para aplicar base líquida com uma esponja, coloque uma pequena quantidade da base nas costas da mão e use a esponja para aplicá-la no rosto, em movimentos suaves de batidinhas. Isso ajuda a criar uma cobertura uniforme e natural”, diz Ana Simão.

Parte fina da esponja pode ser utilizada para aplicar corretivo na pele (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Use a parte fina para corretivo e contorno

A maquiadora explica que as esponjas de maquiagem também são ótimas para aplicar corretivo e fazer o contorno do rosto, já que o item é superversátil, ajudando na preparação da pele de forma completa. “Use a parte mais fina da esponja para aplicar o corretivo sob os olhos e em outras áreas que você deseja corrigir. A parte mais larga pode ser usada para esfumar o contorno do rosto de maneira suave e natural”, recomenda a maquiadora.

4. Limpe a esponja regularmente

Lave a esponja com um sabonete suave ou um produto de limpeza específico para esponjas de maquiagem e enxágue completamente, pelo menos uma vez por semana. “É essencial manter sua esponja de maquiagem limpa para evitar o acúmulo de bactérias e garantir que sua maquiagem seja aplicada da melhor forma possível”, indica Daniela Pontes.

Ainda segundo a especialista em biossegurança, também é importante ter cuidado com a forma de armazenar a esponja após higienizá-la. “O armazenamento do item deve ser realizado após ele estar completamente seco, e em uma embalagem própria, para que o produto não seja contaminado por outros cosméticos”, alerta.

“Vale ressaltar que, se o produto for de uso próprio, esse processo de lavagem pode ser realizado semanalmente. Mas, se o uso da esponja for realizado de forma profissional, é importante que o maquiador troque o item a cada cliente”, complementa a profissional.

5. Substitua o item quando necessário

Se a esponja começar a se desfazer, rasgar ou parecer difícil de limpar completamente, é hora de trocá-la. “As esponjas de maquiagem têm uma vida útil limitada. Elas podem se desgastar com o tempo e acumular resíduos de maquiagem e bactérias”, diz Daniela Pontos.

Por isso, é importante ficar de olho no momento de substituí-la. “[…] A substituição regular garante que sua maquiagem seja aplicada da melhor forma possível”, explica a especialista.

Além disso, é de extrema importância lembrar que ao realizar qualquer tipo de maquiagem, seja ela com esponja ou outros itens, é necessário lavar as mãos com sabão para que não tenha nenhum tipo de contaminação externa.

Por Beatriz Bradley