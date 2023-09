5 receitas com aveia para melhorar a saciedade

Considerada um cereal extremamente nutritivo, a aveia é rica em fibras, vitaminas, proteínas e carboidratos fundamentais para a manutenção da saúde. Além disso, de acordo com a nutricionista Daniela Medeiros, é essencial para uma alimentação saudável, especialmente para quem deseja eliminar alguns quilos. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a profissional.

Por isso, selecionamos 5 receitas saborosas e nutritivas com aveia para você incluir na sua rotina e emagrecer com saúde. Veja!

Mingau de aveia com banana e canela

Ingredientes

1/5 de xícara de chá de leite integral

5 colheres de sopa de flocos de aveia

1 banana descascada e amassada

1 colher de sopa de canela em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a banana, os flocos de aveia e a canela em pó e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Ferva por 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o mingau em um recipiente e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com rodelas de banana e canela em pó.

Crepioca com aveia

Ingredientes

1 ovo

1 colher de sopa de flocos de aveia

1 fatia de queijo branco picada

branco picada 1 colher de sopa de farinha de tapioca

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e a farinha de tapioca e misture bem. Adicione os flocos de aveia e o sal e mexa para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, disponha a mistura reservada e cozinhe até dourar. Vire com cuidado para dourar os dois lados e desligue o fogo. Recheie a crepioca com o queijo branco e sirva em seguida.

Pão de aveia

Ingredientes

10 g de fermento biológico

2 colheres de sopa de açúcar de coco

125 ml de água morna

1 ovo batido

2 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de flocos de aveia

40 g de polvilho doce

1 colher de chá de sementes de chia

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar de coco e a água e misture bem. Cubra com um plástico filme e reserve por 15 minutos. Após, adicione o ovo, o sal, o azeite e o farelo de aveia e mexa para incorporar. Acrescente o polvilho doce, as sementes de chia e aveia em flocos e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com azeite e disponha a massa, cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos. Depois, leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Empada de aveia com frango (Imagem: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock)

Empada de aveia com frango

Ingredientes

Massa

3 ovos

9 colheres de sopa de farinha de aveia

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

1 peito de frango sem osso, cozido e desfiado

sem osso, cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 colheres de sopa de creme de ricota

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de aveia, a água, o azeite e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Após, divida a massa em duas partes e unte forminhas para empada com azeite. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa de uma das partes e disponha sobre as forminhas, preenchendo o fundo e as laterais. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o peito de frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o pimentão e misture bem. Por último, coloque o creme de ricota e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada e reserve.

Montagem

Com uma colher, pegue um pouco de recheio e disponha nas forminhas. Repita o processo com todas as empadas e, com o restante da massa, cubra cada uma delas, pressionando as laterais com os dedos para não abrir. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Farofa de legumes com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

1 cheiro-verde picado

395 g de milho-verde cozido

395 g de ervilha cozida

cozida 1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 ovos cozidos, descascados e picados

2 colheres de chá de caldo de legumes

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até começar a ficar transparente. Junte o pimentão e a cenoura e refogue até murcharem. Desligue o fogo, acrescente o milho-verde, a ervilha, os ovos e o caldo de legumes e o cheiro-verde e misture bem. Junte os flocos de aveia e mexa até obter uma farofa. Tempere com sal e sirva em seguida.