4 nutrientes importantes para a saúde dos cabelos

Fios opacos, fracos e com propensão à queda podem ser um sinal de carência de alguns nutrientes. O dermatologista e tricologista Valcinir Bedin explica que os cabelos são hastes proteicas. Logo, para a boa formação deles, é necessário adotar uma alimentação equilibrada com aminoácidos, vitaminas e sais minerais.

“A carne vermelha, por exemplo, é rica em cisteína, um aminoácido que participa da estrutura dos fios e contribui para a manutenção da pigmentação e do brilho”, afirma Maristela Bassi, nutricionista e especialista em saúde da mulher pela Universidade de São Paulo (USP).

A seguir, ela relaciona os nutrientes, seus respectivos benefícios para os cabelos e os alimentos que devemos ingerir para obtê-los. Confira!

1. Ferro

O ferro é um dos componentes mais importantes para a saúde dos cabelos. A deficiência do nutriente, mesmo na ausência de anemia, está associada à queda difusa de cabelo.

Fontes: carnes vermelhas, como fígado e vitela, gema de ovo, leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico), vegetais verde-escuros e açaí.

Dica: associe esses alimentos a fontes de vitamina C (laranja, limão, acerola, entre outras) para uma ação potencializada.

2. Betacaroteno

Age no combate de processos inflamatórios (dermatite seborreica).

Fontes: é encontrado nos alimentos alaranjados, como cenoura, abóbora e mamão.

Zinco é um mineral importante para o crescimento dos cabelos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Zinco

Mineral importante para o crescimento e o desenvolvimento dos cabelos e das unhas.

Fontes: carnes, ovos, peixes, levedo de cerveja, oleaginosas, cereais integrais.

4. Biotina (vitamina B8)

Fundamental para o desenvolvimento dos cabelos. Sua carência está associada à alopecia difusa (redução parcial ou total de pelos/cabelos em uma determinada área de pele) e à despigmentação dos fios.

Fontes: peixes (atum e salmão), gema de ovo, iogurte, abacate, oleaginosas e cogumelo.

Além de equilibrar o cardápio com as sugestões relacionadas, manter o corpo sempre hidratado é essencial para a saúde como um todo. A água é o combustível necessário para o bom funcionamento do organismo.