4 motivos que demonstram como morar bem traz felicidade

Muito além de um espaço físico para suprir expectativas momentâneas, o status de lar foi atualizado para promover qualidade de vida e bem-estar. Afinal, quando pensamos em morar bem, o meio onde vivemos desempenha papel crucial para uma rotina mais equilibrada, saudável e feliz.

Por isso, antes de comprar ou alugar um imóvel que atraia aos olhos, determinados aspectos devem ser bem pensados. Além de considerar necessidades individuais e prioridades, avaliar a infraestrutura da região (e de um condomínio, se for o caso), é essencial para garantir que as demandas diárias sejam atendidas com praticidade e eficiência.

Um verdadeiro lar deve promover identificação aos moradores e isso acontece de dentro para fora. Embora cada um deva realmente elencar seus requisitos na hora da escolha, há uma fórmula básica que leva em questão os seguintes fatores:

1. Localização traz comodidade

Esse é um ponto que pode variar de pessoa para pessoa. Mas, de modo geral, estar relativamente perto de acessos a serviços básicos, como escolas e hospitais, e locais estratégicos que ainda minimizem de certa forma o efeito caótico do ritmo urbano, reflete diretamente em qualidade de vida. Hoje, ninguém tem tempo a perder entre um percurso e outro e, muito menos, para o estresse que, inevitavelmente, o trânsito gera.

2. Conforto e segurança proporcionam tranquilidade

Viver em um local aconchegante e seguro também é essencial para o bem-estar. Espaços confortáveis, modernos, com espaços planejados para o trabalho remoto e ambientes pensados aproximam a família e os amigos. Além disso, investimentos em segurança também são fundamentais: iluminação adequada, câmeras, controles de acesso tecnológicos e baixos índices de criminalidade são exemplos de requisitos para se levar em consideração.

O seu lar deve ser um espaço que garanta bem-estar para você e sua família (Imagem: KatarzynaBialasiewicz | ShutterStock)

3. Infraestrutura e áreas verdes atraem bem-estar

Apartamentos e casas em condomínios têm sido uma tendência nos últimos anos. O motivo é justamente a infraestrutura dos projetos. Os diferenciais geralmente incluem paisagismo, áreas de lazer com churrasqueiras; piscinas; praça de convívio; academia; playground; solário; quadra esportiva; coworking; salão de festas; salão de jogos; brinquedoteca; e até mesmo pet place.

4. Inovação e tecnologia facilitam o dia a dia

Hoje já é comum, por exemplo, encontrar soluções em condomínios que favorecem o acesso de moradores a serviços dentro e fora de casa, como bike e carro compartilhados e vending machines, com produtos farmacêuticos, para pets, de conveniência e assim por diante.

Por Eduarda Tolentino, sócia e presidente da BRZ Empreendimentos