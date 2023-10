A chia é uma semente pequena, originária da América Central. É atualmente cultivada em várias partes do mundo. Ela é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde quando incorporada em uma dieta equilibrada. “A fibra presente nesta semente auxilia no funcionamento intestinal, pois a poderosa ação do ômega 3 combate a inflamação das células causada pelo excesso de gordura”, conta a nutricionista Izabella Frattezi.

Além disso, essa semente auxilia no controle da saciedade, melhora a digestão, contribui para a saúde do coração, faz o controle do açúcar no sangue, tem propriedades anti-inflamatórias, fortalece os ossos, ajuda na perda peso, é fonte de antioxidantes e pode ser incorporada em diversos tipos de refeições.

A seguir, confira 5 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular!

Pudim de chia com banana

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de leite de amêndoas

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de sopa de mel

Banana picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia, o leite de amêndoas, o extrato de baunilha e o mel. Mexa bem para garantir que as sementes de chia estejam bem distribuídas no líquido. Cubra o recipiente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou durante a noite. Isso permitirá que as sementes de chia absorvam o líquido e formem um pudim. Após o tempo de repouso, retire o pudim da geladeira e mexa novamente para garantir que a consistência esteja uniforme. Sirva o pudim de chia em tigelas individuais e cubra com bananas picadas.

Pão de batata-doce

Ingredientes

300 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de chia

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, os polvilhos, a cúrcuma, a chia, o azeite e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, pegue um pouco de massa com uma colher e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Smoothie de chia com banana

Ingredientes

1 banana madura

1 colher de sopa de sementes de chia

1 xícara de leite de amêndoas

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de whey protein

Gelo a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma consistência suave e cremosa. Sirva em seguida.

Crepe fit

Ingredientes

Massa

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de chia triturada

1 pitada de sal

1 colher de chá de açúcar

1 pitada de fermento em pó

Recheio

100 g de peito de frango desfiado

1 colher de sopa de requeijão light

Modo de preparo

Massa

Em um prato fundo, quebre os dois ovos e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia e a chia triturada, misturando até ficar homogêneo. Acrescente o queijo cottage, o fermento em pó, o sal, o açúcar e continue batendo até que o queijo se misture bem e a massa fique com aspecto cremoso. Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, pegue um pouco de massa com uma concha e espalhe. Frite até que fique dourada. Vire e deixe do outro lado dourar. Repita o procedimento com o restante da massa.

Recheio

Em um recipiente, coloque o peito de frango e o requeijão. Misture e passe no meio da panqueca. Feche e sirva em seguida.

Panqueca de banana, aveia e chia (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Panqueca de banana, aveia e chia

Ingredientes

2 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de chia

1 ovo

1 banana madura

1 pitada de açúcar de coco

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a banana. Em outro recipiente, bata bem o ovo. Em seguida, misture esses dois ingredientes, acrescente o farelo de aveia, a chia e o açúcar, mexa mais um pouco. Em uma frigideira, coloque um fio de óleo de coco e despeje a massa com cuidado para formar os discos. Doure dos dois lados e sirva em seguida.