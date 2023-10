3 roupas para usar no trabalho nos dias de calor

Nos dias de calor intenso, as roupas com tecidos mais frescos que permitem ventilação são a escolha ideal para compor um look confortável. Inclusive, algumas peças que seguem essa ideia podem ser utilizadas no ambiente de trabalho. Por isso, a consultora de moda Camile Stefano elenca algumas delas para você manter o dress code sem passar calor. Confira!

1. Blusa regata

Para enfrentar o calor extremo, Camile Stefano recomenda a blusa regata como uma escolha inteligente, permitindo que os braços respirem e proporcionando ventilação à parte superior do corpo. No entanto, ela destaca a importância de optar por regatas com alças mais largas, que conferem um toque de elegância e seriedade ao look, mantendo-se apropriado para o ambiente profissional.

2. Short jeans

Quanto à parte de baixo, os “jorts”, com comprimento até os joelhos, são ideais para manter as pernas arejadas sem infringir as normas do dress code.

Blusa de seda facilita a respiração da pele (Imagem: FotoLabRitratto | Shutterstock)

3. Peças com tecidos naturais

Camile Stefano ressalta a importância de escolher roupas feitas de tecidos naturais, que permitem uma melhor respiração da pele. O algodão, o linho e a seda são os materiais recomendados para dias de calor e para o ambiente de trabalho.

“Combinar uma regata de seda com um ‘jorts’ de algodão ou linho é ideal para enfrentar o calor com estilo no dia a dia profissional. Investir nessas peças é uma ótima opção para encarar os dias quentes”, finaliza a especialista.

Por Helena Salvador