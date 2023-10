3 receitas deliciosas para intolerantes ao glúten

A intolerância ao glúten afeta mais de 2 milhões de brasileiros, segundo estimativas da Federação Nacional das Associações de Celíacos. E, apesar de ele estar presente em alimentos como trigo, centeio e cevada, ingredientes utilizados em muitas receitas, pode ser facilmente substituído para permitir que essas pessoas aproveitem uma deliciosa refeição sem restrições.

Por isso, selecionamos 3 opções de receitas práticas e livres de glúten para você preparar em casa. Confira!

Pastel frito

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de conhaque

1 gema de ovo

50 ml de água

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a manteiga, o conhaque, a gema de ovo e o fermento químico e misture bem. Aos poucos, junte a água e mexa até dar liga à massa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Depois, sobre o plástico-filme, abra a massa com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte no formato de um círculo, recheie como preferir, dobre ao meio e feche bem as pontas com o auxílio de um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os pastéis até que dourem e sirva em seguida.

Risoto de beterraba

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco

3 beterrabas

1 colher de sopa de manteiga

Queijo parmesão ralado e sal a gosto

1 1/2 l de caldo de beterraba

Água

Modo de preparo

Beterrabas

Em água corrente, lave as beterrabas, descasque e corte-as em quatro partes cada uma. Após, disponha duas beterrabas sobre uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Enquanto isso, pique o restante das beterrabas em quadradinhos e coloque em outra panela. Cubra com água e leve ao fogo médio até ficarem al dente. Reserve.

Após cozinhar as 2 beterrabas que não foram picadas, desligue o fogo, escorra a água e reserve o caldo do cozimento. Espere os legumes esfriarem e bata em liquidificador até obter um purê. Coloque em um recipiente e reserve.

Risoto

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue por 5 minutos, sem parar de mexer. Junte o vinho branco e mexa até o vinho reduzir. Aos poucos, coloque uma concha do caldo do cozimento das beterrabas e mexa até secar. Repita o processo até o arroz ficar al dente. Adicione a beterraba picada e o purê e mexa para incorporar. Por último, coloque a manteiga e o queijo parmesão e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolo de milho-verde (Imagem: agartist | Shutterstock)

Bolo de milho-verde

Ingredientes

5 ovos

280 g de milho-verde

100 g de coco ralado

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente, acrescente o fermento químico e mexa delicadamente. Unte uma forma redonda com furo no meio com óleo e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.