3 receitas de torta salgada fit

A torta salgada faz parte daquelas receitas irresistíveis e que combinam com qualquer ocasião. Perfeita para ser consumida tanto no almoço quanto no lanche da tarde, ela pode ser preparada com diferentes tipos de ingredientes. Para quem não quer fugir da dieta, o prato pode ser feito com legumes, verduras e cereais, que ajudam a aumentar a sensação de saciedade.

Por isso, confira a seguir 3 receitas de tortas fitness gostosas e fáceis de fazer para você inovar o cardápio e obter uma alimentação mais saudável. Confira!

Torta de espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de azeite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

1 maço de espinafre picado

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

100 g de ricota fresca

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo. Acrescente a cebola, o sal e as folhas de espinafre e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e misture bem. Reserve.

Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de trigo integral, despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de frango com aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 tomate sem sementes e picado

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de milho-verde

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e salsinha picada a gosto

Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo de girassol e o farelo de aveia e bata bem. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Torta de brócolis com chuchu (Imagem: Natallia Harahliad | Shutterstock)

Torta de brócolis com chuchu

Ingredientes

4 ovos

200 ml de iogurte natural

3 colheres de sopa de farinha de arroz

1 colher de sopa de cebolinha picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos e picados

cozidos e picados 1 colher de chá de fermento químico em pó

1 chuchu descascado, picado e cozido

1/2 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis, o chuchu e a cebola e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos e o iogurte e misture bem. Adicione a farinha de arroz, a pimenta-do-reino e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture bem. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha o recheio de brócolis sobre ela e cubra com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.