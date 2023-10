3 dicas de decoração para criar espaços multifuncionais

Cada vez mais, as pessoas têm buscado por ambientes práticos e, ao mesmo tempo, confortáveis. Em um cenário com tantos tamanhos de imóveis, é importante estar atento em relação a como criar espaços otimizados. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (EMBRAESP), somente na cidade de São Paulo, a metragem média das unidades de até um dormitório caiu 40% em uma década, ou seja, de 46,1 m² para 27,5 m², em 2021.

Pensando nesse contexto, Sandra Nita, Arquiteta e Especialista em Produto da Vila 11, empresa brasileira de empreendimentos multifamily que desenvolve, administra e opera residenciais para locação em regiões estratégicas de São Paulo, lista três dicas para tornar os espaços multifuncionais. Veja!

1. Adote a técnica de camuflagem dos ambientes

Criar um espaço dois em um de forma estratégica é uma maneira de gerar mais espaço e, simultaneamente, deixar os locais mais clean. “Uma ótima ideia é, por exemplo, aproveitar um corredor, que é um local de passagem, e colocar armários que escondam uma área de serviços que tenha tábua de passar roupa e até máquina de lavar. No dia a dia ou quando os moradores recebem visitas, esses itens ficam guardados, mas o espaço pode ser montado sempre que necessário, apenas abrindo os armários”, explica Sandra Nita.

Móveis neutros e que desempenham mais de uma função dão mais espaço aos ambientes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Utilize móveis com mais de uma função

Segundo a arquiteta, existem diversos móveis com um aspecto mais neutro, o que possibilita que desempenhem mais de uma função. “Aquele quarto a mais na casa será usado como escritório ou para receber hóspedes? Pode ser para as duas ocasiões. É possível encontrar escrivaninhas que podem servir para trabalhar e para guardar pertences, assim como há camas que podem ser transformadas em sofás. Usar a imaginação e comprar os móveis certos fazem com que seja possível criar ambientes estratégicos”, afirma.

3. Invista em mobiliários que dividam os ambientes

Principalmente os imóveis menores tendem a trazer mais de um ambiente no mesmo espaço sem que haja divisões estruturais; por exemplo, a sala com a cozinha sem uma parede. Uma opção nesses casos é usar móveis para separar os cômodos. “Uma mesa, sofá ou estante podem ajudar a dividir os ambientes de forma natural e sem prejudicar o espaço, já que são elementos essenciais. A dica é medir cada móvel e posicionar cada um de maneira inteligente”, conclui Sandra Nita.

Por Giovana Telles