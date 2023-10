3 receitas práticas de lanche da tarde com batata-doce

A batata-doce é um ingrediente conhecido por estar presente em receitas saudáveis e leves. Com um sabor único e ideal tanto para o lanche da tarde quanto para o café da manhã, é uma alternativa prática para a correria do dia a dia. Por isso, confira 3 receitas fáceis e saudáveis para fazer em casa.

Bolinho de batata-doce com frango

Ingredientes

700 g de batata-doce cortada e cozida

700 g de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino a gosto

1 ovo

1 xícara de chá de leite

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Papel-toalha para tirar o excesso de óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as batatas cozidas até obter um purê. Adicione o frango, a cebola, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e misture até incorporar tudo. Em seguida, modele os bolinhos e reserve. Em outro recipiente, coloque o ovo, o sal e o leite e bata levemente. Depois, separe a farinha de rosca em um prato e o ovo em outro. Passe os bolinhos no ovo e depois empane na farinha. Reserve.

Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Depois que o óleo estiver quente, frite os bolinhos com a ajuda de uma escumadeira. Em seguida, coloque-os em um recipiente forrado com papel-toalha para tirar o excesso de óleo. Repita o processo com todos os bolinhos, espere esfriar e sirva.

Panqueca de batata-doce com aveia

Ingredientes

4 colheres de sopa de purê de batata-doce

6 colheres de sopa de farinha de aveia

2 ovos

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento para bolo

Óleo de coco para untar

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o purê de batata-doce e os ovos. Em seguida, adicione a farinha de aveia, a semente de chia, a canela em pó e o fermento. Misture até obter uma massa consistente. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer.

Assim que esquentar, despeje uma porção da massa sobre a frigideira, espere 1 minuto e vire a panqueca para cozinhar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Espere as panquecas esfriarem e sirva com mel.

Biscoito de polvilho com batata-doce (Imagem: casa.da.photo | Shutterstock)

Biscoito de polvilho com batata-doce

Ingredientes

250 g de polvilho azedo

75 ml de azeite

2 colheres de chá de sal

2 batatas-doces cozidas e amassadas

150 ml de água

Manteiga e farinha de trigo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o polvilho azedo, o azeite e o sal e misture até formar uma farofa. Adicione a batata-doce e misture novamente. Acrescente a água, aos poucos, e amasse até a massa desgrudar das mãos. Reserve.

Coloque a massa em um saco de confeiteiro e modele os biscoitos em uma assadeira untada com manteiga e farinha de trigo. Leve para assar em forno preaquecido a 160 °C por 35 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva.