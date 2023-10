3 receitas saborosas com carne-seca para o jantar

A carne-seca é um ingrediente versátil, pois combina com diversas receitas. Repleta de sabor, ela pode ser consumida no dia a dia e, até mesmo, como petisco. Por isso, é perfeita para inovar o cardápio de forma prática e ainda surpreender com um delicioso tempero nordestino. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas com carne-seca irresistíveis para você arrasar no jantar em família. Confira!

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

1 kg de mandioca cozida

250 g de creme de leite com soro

com soro 2 colheres de margarina

1/2 kg de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e casca picados

250 g de queijo muçarela ralado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca ainda quente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Acrescente a margarina e o sal e misture bem. Adicione o creme de leite, mexa e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque a carne-seca desfiada e refogue bem. Depois, disponha os tomates na panela e cozinhe até ficarem murchos. Desligue o fogo e reserve.

Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada do purê de mandioca, disponha a carne-seca e cubra com o restante do purê. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Carne-seca com mandioca

Ingredientes

2 kg de mandioca cozida e cortada em pedaços

cozida e cortada em pedaços 3 colheres de sopa de manteiga

1 kg de carne-seca dessalgada e desfiada

3 cebolas descascadas e cortadas em rodelas finas

Salsinha picada a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de mandioca e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e a carne-seca e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, coloque a salsinha e misture bem. Após, disponha a mandioca frita e a carne-seca sobre um prato e sirva em seguida.

Carne-seca com abóbora (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Carne-seca com abóbora

Ingredientes

1 kg de carne-seca dessalgada e cortada em cubos

800 g de abóbora descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 4 colheres de sopa de azeite

2 l de água

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque metade da água e a carne-seca e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a carne-seca e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne-seca e refogue até dourar. Junte o restante da água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Aguarde a pressão da panela sair e disponha a abóbora sobre ela. Cozinhe até o legume ficar macio. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.