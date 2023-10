Veja como cuidar do cabelo nos dias quentes

Os dias de calor intenso têm um impacto significativo na saúde dos cabelos. O calor excessivo, por exemplo, pode desidratar os fios, retirando a umidade natural que os mantém flexíveis e saudáveis. Além disso, a poluição e o ar-condicionado contribuem para que o aspecto seco e cheio de frizz prevaleça.

“Há ainda um agravante nesses dias, que é a exposição dos raios UVA e UVB, que faz com que os cabelos fiquem mais secos e porosos”, alerta o hair stylist Luigi Moretto, que afirma que o problema pode causar tricoptilose, as conhecidas pontas duplas.

Clima seco danifica os fios

Luigi Moretto explica que a falta de umidade no ar e o clima seco roubam lentamente a água presente na fibra capilar. “Isso, além de desgastar as cutículas e expor o cabelo às agressões do dia a dia, o faz perder a vitalidade celular”, diz o profissional.

Prender o cabelo no calor prejudica os fios

Alguns hábitos podem ajudar a prejudicar a saúde dos cabelos nos dias quentes. “Esses fios muito secos acabam se quebrando mais facilmente, e os prendedores ou elásticos de cabelo – muito comuns nesses dias em que a maioria não consegue deixar as madeixas soltas – podem contribuir ainda mais para isso”, afirma.

Por isso, o profissional aconselha evitar sempre que possível prender o cabelo com prendedores. Se não, use tiaras e evite os elásticos que tenham aquela parte de metal, pois ela pode quebrar o fio.

Use protetores térmicos adequadamente durante o calor (Imagem: prostock-studio | Shutterstock)

Mantendo os cabelos saudáveis

Algumas atitudes nesta época do ano ajudam a manter os cabelos saudáveis. Por isso, o hair stylist indica:

Hidratação: use xampu e condicionador de boa qualidade e adequados ao tipo de cabelo e hidrate os fios com regularidade;

use xampu e condicionador de boa qualidade e adequados ao tipo de cabelo e hidrate os fios com regularidade; Banho: evite banhos prolongados e dê preferência para a água morna;

evite banhos prolongados e dê preferência para a água morna; Secador: os protetores térmicos ou reparadores de pontas são essenciais antes de secar os cabelos;

os protetores térmicos ou reparadores de pontas são essenciais antes de secar os cabelos; Hora de dormir: não durma com o cabelo molhado, afinal a umidade do atrito entre os fios e o travesseiro acaba com a cabeleira.

Por Mayra Barreto Cinel