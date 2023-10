O pão de queijo é uma iguaria tradicionalmente mineira que rompeu barreiras e conquistou o paladar de diversos estados, tornando-se um dos salgados favoritos entre os brasileiros. No entanto, para quem está de dieta, consumi-lo pode parecer uma tarefa difícil, afinal, ele é preparado à base de queijo, que pode influenciar no ganho de peso. Mas a boa notícia é que com substituições simples é possível saboreá-lo sem se preocupar em deixar a rotina saudável de lado.

Por isso, selecionamos 3 receitas de pão de queijo fit para você incluir no seu dia a dia e se deliciar sem restrições. Confira!

Pão de queijo com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de flocos de aveia

400 g de queijo branco ralado

1/5 de xícara de chá de polvilho azedo

2 ovos

1/2 xícara de chá de água quente

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de aveia e o queijo branco e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o polvilho azedo, o sal e a água e mexa para incorporar. Espere esfriar e adicione os ovos e o azeite e misture bem. Despeje a mistura sobre a aveia com queijo e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte as mãos com azeite e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão de queijo com linhaça na frigideira

Ingredientes

4 ovos

3 colheres de sopa de polvilho doce

5 colheres de sopa de polvilho azedo

1 colher de sopa de farinha de linhaça

5 colheres de sopa de creme de ricota

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o polvilho azedo, o sal, a farinha de linhaça e o creme de ricota e misture até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela, tampe e cozinhe por 2 minutos. Depois, com cuidado, vire o pão de queijo e doure o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Pão de queijo com chia e linhaça (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Pão de queijo com chia e linhaça

Ingredientes

250 g de polvilho azedo

250 g de queijo branco ralado

1/2 xícara de chá de leite desnatado

40 g de óleo de coco

2 ovos

1 1/2 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione o polvilho azedo e o sal e mexa bem. Acrescente os ovos, o queijo branco, o sal e as sementes de chia e de linhaça e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.