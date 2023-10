5 dicas para uma redação nota 1000

A redação tem grande peso na média final do Enem, pois é a única prova em que o aluno pode tirar a nota máxima independentemente do desempenho dos outros inscritos. Por isso, Sérgio Casimiro, professor de Língua Portuguesa e Redação e mestre em Estudos Linguísticos pela UNESP, dá algumas dicas importantes. Confira!

1. Leia atentamente a proposta da redação

É importante compreender o tema, não apenas o assunto, bem como seguir as instruções de comando da prova. Fuga total anula seu texto, enquanto a fuga parcial desconta pontos em sua nota final.

2. Domine o gênero textual que a prova exige

Leia o edital da prova e verifique qual o gênero textual cobrado. Estude a estrutura, os elementos que caracterizam esse tipo de texto e o que é ou não permitido. Leia outras redações com boas notas para se orientar a partir delas.

3. Escreva um texto coerente e coeso

Seu texto deve ser inteligível, ou seja, quem lê-lo não pode ter dificuldades para compreendê-lo. Evite parágrafos muito longos, com frases muito truncadas, pois você pode cometer alguns deslizes. Cuidado também com a ambiguidade. Ao mesmo tempo, saiba amarrar os parágrafos e as ideias. Use conjunções e explore o uso de períodos compostos.

Durante a redação, evite o uso de gírias ou de palavras e expressões que caracterizam linguagem informal (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Domine a norma-padrão

Seguir a norma-padrão da Língua Portuguesa é importante para a escrita de qualquer texto em uma prova. Deve-se tomar cuidado com a ortografia das palavras, concordância verbal e nominal, acentuação e pontuação.

Evite também o uso de gírias ou de palavras e expressões que caracterizam linguagem informal. Por outro lado, cuidado ao tentar ser rebuscado demais. Você pode acabar empregando palavras que não necessariamente significam o que você acredita significar, o que é chamado de inadequação lexical.

5. Seja original e demonstre conhecimento de mundo

Fuja do senso comum. Apresente ideias novas. Demonstre ter conhecimento de mundo, valendo-se de tudo o que você aprendeu, inclusive em áreas como história, filosofia e sociologia.