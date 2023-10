8 raças de gato mais populares no Brasil

São inúmeras as raças de gatos existentes pelo mundo. Eles não têm uma variação de tamanho tão grande quanto os cães, costumam ser pequenos ou médios. Além disso, são inteligentes, sociáveis e curiosos. Apesar das características em comum, o comportamento e os aspectos físicos podem variar.

A seguir, as veterinárias Mabel Vaz e Renata Costa Biot, especialista em Medicina de Felinos, contam um pouco sobre as características de alguns gatos populares no Brasil. Confira!

O gato angorá é muito afetuoso e apegado ao tutor (Imagem: TheCats | Shutterstock)

1. Angorá

Esse gatinho é afetuoso, inteligente, ativo, dócil, brincalhão, amistoso e muito apegado ao tutor. Possui uma linda pelagem longa e olhar carinhoso. Além disso, gosta de companhia. É um bichano de porte médio muito elegante.

Gato de bengal tem pelagem semelhante ao de um leopardo (Imagem: Alexander Evgenyevich | Shutterstock)

2. Bengal

O bengal é um gato musculoso e robusto. Tem o formato de corpo alongado. A cabeça é relativamente grande, ligeiramente mais longa do que larga e com contornos arredondados. Ele é dinâmico, com instinto caçador e afetuoso. De beleza selvagem, tem o pelo dourado-alaranjado.

O gato british shorthair é carinhoso e tem pelagem curta e macia (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

3. British shorthair

Tranquilo e equilibrado, este felino se adapta melhor às mudanças e é um ótimo companheiro para a família. É robusto e roliço, parece de pelúcia. Possui pelagem curta e macia. É um gato tímido, amistoso e afetuoso.

O gato persa tem a pelagem longa e o focinho curto (Imagem: Anurak Pongpatimet | ShutterStock)

4. Persa

O persa é discreto, sociável e amável. Possui pelagem longa e focinho curto. De acordo com as especialistas, ele é mais carente e menos independente do que os demais; por isso, pode ser uma boa companhia para quem tem mais tempo disponível.

O gato exótico é a raça do famoso personagem Garfield (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

5. Exótico

O famoso Garfield é grande, preguiçoso, charmoso, brincalhão e amoroso. Possui uma pelagem semilonga e densa. O Exótico é um excelente gato de companhia. Muito amigável, gosta de estar sempre por perto. Mesmo depois de adulto, ele continua gostando de brincar.

O gato ragdoll gosta muito de carinho e ama ficar no colo do tutor (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock)

6. Ragdoll

O ragdoll é dócil, gentil e adora afagos e carinho. Fica relaxado no colo do tutor; por isso, o nome ragdoll, que significa “boneca de pano”. O excesso de docilidade faz dele um gato que se adapta melhor aos ambientes internos, pois quando está solto se torna indefeso.

O gato siamês é brincalhão e adora a companhia do tutor (Imagem: bymandesigns | Shutterstock)

7. Siamês

O siamês é elegante, flexível, ciumento, brincalhão e de temperamento forte. Ele também é uma boa companhia para quem tem mais tempo e gosta de ter o animal mais próximo. É mais carente e menos independente. Possui pelagem curta e fina, que varia de tom nas extremidades do corpo.

O gato sphynx não tem pelos, sendo indicado para quem tem alergia (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock)

8. Sphynx

Esse gato é muito carinhoso e inteligente. Devido à ausência do pelo, possui uma maior predisposição a problemas de pele. Além disso, por ter apenas uma penugem, pode ser mais indicado para quem tem alergia. Ele tem rosto fino, olhos grandes e orelhas pontudas. Fisicamente, é diferente dos outros gatos, mas é muito amoroso.