3 receitas para fazer na fritadeira elétrica

A fritadeira elétrica é tão eficaz quanto uma fritadeira tradicional que usa óleo, mas não utiliza a imersão em gorduras para preparar os alimentos. Ela permite fritar, grelhar e assar utilizando ar quente em alta velocidade, chegando em média a 200ºC. Funciona como um miniforno convencional, mas costuma ser mais rápida e prática nos preparos do dia a dia. Por isso, separamos 3 receitas fáceis para você preparar na fritadeira elétrica e saborear com sua família.

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

500 g de batata descascada

descascada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 maço de salsinha picada

Azeite para pincelar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo e espere esfriar. Em um recipiente, amasse as batatas com um garfo e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o bacalhau e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira o refogado para o recipiente com as batatas, acrescente a salsinha e o ovo e misture até obter uma massa homogênea.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e pincele os bolinhos com azeite. Leve à fritadeira elétrica preaquecida a 200ºC por 15 minutos. Sirva em seguida.

Brownie de chocolate (Imagem: javiguti | ShutterStock)

Brownie de chocolate

Ingredientes

1/2 xícara de chá de chocolate picado

picado 2 colheres de sopa de manteiga

1 ovo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de farinha de trigo com fermento

2 colheres de sopa de nozes picadas

1 forma de alumínio redonda descartável

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Disponha sobre a forma de alumínio e leve à fritadeira preaquecida a 200ºC até que a superfície esteja crocante. O interior deve permanecer macio. Após, retire a forma da fritadeira, espere esfriar, corte em pedaços e sirva em seguida.

Frango à passarinho crocante

Ingredientes

400 g de frango à passarinho temperado a gosto

à passarinho temperado a gosto Amido de milho para empanar

Modo de preparo

Em um recipiente, empane os pedaços de frango no amido de milho e leve à fritadeira preaquecida a 200° por 30 minutos. Vire na metade do tempo. Não sobreponha os pedaços de frango, coloque somente o que couber no fundo da cesta. Retire e sirva em seguida.