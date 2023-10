4 hábitos que podem prejudicar a saúde dos cabelos

Quando se trata de beleza, cada um tem seus próprios costumes. Desde a forma de lavar o cabelo até o jeito de arrumar a franja, os hábitos variam entre homens e mulheres. No entanto, nem todas as práticas são benéficas para a saúde dos fios.

Às vezes, a rotina diária pode desgastar a saúde capilar sem que se perceba, a partir de práticas com os fios que não parecem nocivas. Entender, então, quais devem ser evitadas é essencial, afinal o cabelo desempenha um papel importante em nossa autoestima e aparência, sendo um reflexo da identidade.

Nesse sentido, é essencial discernir quais ações podem, na verdade, prejudicar a saúde capilar. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, a hair stylist Marina Marques, do salão Fil Hair & Experience, compartilha dicas sobre os hábitos que devem ser deixados de lado. Confira!

1. Lavar o cabelo com água quente e esfregar os fios

Para quem ama lavar o cabelo com água muito quente, vai um alerta: isso é um grande erro. “Não se deve higienizar o cabelo com água muito quente e também não se deve esfregar o cabelo, o que pode ser feito são movimentos circular no couro cabeludo sem colocar muita força”, explica.

2. Torcer o cabelo na toalha após a lavagem

Este é outro hábito que não faz bem aos fios. Marina explica que essa ação deixa o cabelo quebradiço, além de criar fissuras nele.

3. Não entender as necessidades dos fios

Quanto ao cronograma capilar, este virou hábito de muitas pessoas na hora de cuidar das madeixas para trazer mais hidratação e nutrientes. Contudo, a hair stylist alerta que a prática pode ter efeito reverso. “Cronograma capilar pode, sim, ter o efeito reverso. É preciso sabermos aquilo de que realmente os cabelos precisam, principalmente o couro cabeludo. Às vezes, a pessoa pode fazer um tratamento para hidratação e o que o cabelo precisa é de reconstrução, por exemplo”, afirma Marina.

4. Usar fontes de calor sem proteção térmica

O uso diário de secadores e pranchas também deve ser evitado, já que fontes de calor em excesso prejudicam os cabelos. A hair stylist ressalta que um dos principais erros de quem usa as fontes de calor é não utilizar leave-in, afinal “esse produto ajuda a proteger o cabelo do calor do secador, pranchas, danos da exposição ao sol, mar e entre outros”, esclarece.

Os cremes de hidratação são importantes para a saúde dos fios (Imagem: Puhhha | Shutterstock)

Como melhorar a saúde capilar

Deixar de lado esses hábitos prejudiciais já é um ótimo pontapé inicial para começar a melhorar a saúde dos fios. A profissional também traz uma dica bem importante do que pode ser feito para melhorar a saúde capilar: realizar hidratação com frequência.

“Usar máscaras de nutrientes semanalmente com no mínimo 20 minutos de pausa, sempre respeitando cada tipo de cabelo, é extremamente importante. É preciso se atentar para que o produto não atinja o couro cabeludo. Para as loiras, por exemplo, esse tipo de tratamento é primordial”, afirma Marina.

Após essas dicas, é bom rever se os seus hábitos não estão prejudicando os seus fios. Busque ajuda de um profissional para avaliar aquilo que os seus cabelos precisam e cuide deles.

Por Carolina Ribeiro