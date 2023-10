Cozinha shaker: conheça todos os detalhes e saiba como aplicar o estilo

Um dos tipos mais representativos de arquitetura de cozinhas americanas é o estilo shaker, muito visto em filmes e seriados norte-americanos, como em Doces Magnólias e Grace e Frankie – ambas séries de TV da Netflix. É uma tendência marcada pelos princípios da simplicidade e funcionalidade, além do design campestre e charmoso, que inspira diversos designers de cozinhas atuais.

Mas o nome ainda é desconhecido por muitos, assim como sua história e influência. Por isso, os arquitetos Priscila e Bernardo Tressino, à frente do escritório PB Arquitetura, abordam os princípios-chave para o conhecimento da arquitetura de cozinhas shaker. Confira!

Principais características do estilo

O estilo shaker tem origem em uma comunidade religiosa norte-americana do século XVIII conhecida como “Shaker Society” ou “Shaking Quakers”. Os seguidores dessa seita, também chamados shakers, acreditavam em uma vida simplória, focada em valores espirituais, e uma filosofia que se refletia em todos os aspectos do cotidiano, incluindo a arquitetura dos espaços habitáveis.

Em razão disso, o estilo foge dos revestimentos luxuosos, materiais extravagantes e adornos excessivos para se concentrar em linhas retas e limpas, cores neutras e materiais naturais. Embora o design seja simples e despojado, os arquitetos garantem que o estilo shaker não sacrifica a elegância e consegue buscar beleza nas proporções equilibradas de uma marcenaria em madeira, inspirada na mescla de elementos do design clássico, com toque contemporâneo, como o vidro reflexivo, os puxadores ou, até mesmo, os sistemas de ferragem oculta, a exemplo do fecho-toque.

“O trabalho de marcenaria é sempre de alto padrão […] na qualidade da madeira, na usinagem e pintura, aliado a materiais como aço inox, pedras ou lâminas ultracompactas e resistentes para áreas de bancadas e backsplash“, pontua Priscila Tressino.

Mais praticidade para o dia a dia

A funcionalidade é um princípio central na arquitetura shaker, então cada elemento da cozinha é projetado com o propósito de ser prático na vida diária. Dessa forma, a organização eficiente é uma característica marcante, com tudo à mão e de fácil acesso, tornando a gastronomia mais conveniente e eficaz. “Armários embutidos, gavetas organizadas e bancadas espaçosas são características comuns das cozinhas shaker”, afirmam os arquitetos.

Modificações contemporâneas tornam o estilo mais moderno sem perder a essência (Imagem: Henrique Ribeiro | Projeto da PB Arquitetura)

Modificações contemporâneas no design shaker

É notável que a arquitetura de cozinhas shaker mantém uma elegância atemporal ao longo dos anos, além de certa relevância na arquitetura contemporânea. Priscila e Bernardo ressaltam que, hoje em dia, é possível fazer modificações sutis no design de um projeto shaker sem perder a essência simples e leve criada, além de que o estilo se encaixa facilmente em uma variedade de estilos decorativos.

“Soluções como gavetas aquecidas, colunas deslizantes, aramados giratórios, basculantes automatizados e até integração com automação e comandos de voz são possíveis neste tipo de projeto, que tornam a cozinha ainda mais funcional, incluindo os eletrodomésticos com inteligência para este tipo de interface”, sugere Bernardo Tressino.

Iluminação

Outras adaptações que o arquiteto sugere estão voltadas ao projeto luminotécnico, como a utilização de fitas de LED ou spots para trazer um toque especial, ressaltando a beleza dos acabamentos ou dando destaque à decoração de nichos e prateleiras. “Lustres e pendentes podem passear pelo estilo industrial, minimalista e clássico. São combinações que sempre dão certo”, esclarece Bernardo.

Cores

Antes, as cores mais utilizadas estavam na cartela dos neutros, como branco, off-white, bege, cinza e preto. Mas, para os mais ousados, tons de verde e azul, principalmente o petróleo, ou até coloridos vêm ganhando o público.

Em resumo, optar pela cozinha shaker é dar preferência à organização e à eficiência com um design simples e elegante, feito de materiais duradouros e de alta qualidade, que se alinham perfeitamente com a crescente necessidade de espaços domésticos multifuncionais.

Por Emilie Guimarães