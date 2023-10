7 dicas de maquiagem para os olhos

A maquiagem para a região dos olhos desempenha um papel fundamental na expressão e autoestima de muitas pessoas, destacando-se como uma forma poderosa de comunicação não verbal. Os olhos são considerados o espelho da alma, e a make aplicada com habilidade pode realçar a beleza natural, enfatizando características únicas e atraindo a atenção para a profundidade do olhar.

A seguir, confira uma série de dicas para você preparar uma boa maquiagem para destacar os olhos!

1. A sombra não precisa combinar com a roupa

“A maquiagem precisa harmonizar com a roupa, mas não é necessário usar as cores da roupa na maquiagem. A cor da sombra deve somente, como dito, harmonizar com a roupa, como subtons e cores complementares”, explica o maquiador Joaquim Felipe Santiago.

Segundo ele, a melhor forma de harmonizar o visual é equilibrando a exposição. Por exemplo: um vestido muito estampado ou com muitos detalhes pede uma maquiagem suave; já as cores suaves pedem uma maquiagem mais exuberante.

2. Sombra na medida certa

Cada maquiador possui um truque para que a sombra não fique muito carregada e prejudique o resto da composição. Para Raquel Chaves, maquiadora visagista, o ideal é utilizar um pincel de maquiagem adequado, de cerdas ou de espuminha.

“O segredo para não carregar é dar uma leve batidinha na ponta do pincel quando depositar a sombra para retirar o excesso”, ensina. Outra dica da profissional é começar a aplicar os tons mais escuros partindo do canto externo dos olhos em direção ao canto interno, suavizando a sombra até o meio das pálpebras, na amêndoa dos olhos.

3. Para a maquiagem durar o dia inteiro

Quem não quer sair de casa pela manhã e voltar no final do dia com a maquiagem ainda perfeita? Pois existem alguns truques para que o look dure o dia todo. De acordo com o Emanuel Duarte, maquiador e designer de sobrancelhas, para que a maquiagem dos olhos dure o dia inteiro, deve-se usar um bom primer para pálpebras antes da aplicação da sombra. “Caso você não tenha um primer, na hora da preparação da pele, deve-se passar nas pálpebras o corretivo ou a própria base”, ensina o maquiador.

Sombras claras são indicadas para ambientes formais (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

4. Opção de cores para o trabalho

Nesse ponto, as opiniões dos maquiadores são unânimes. É necessário ter cuidado e optar por cores mais leves e discretas em ambientes mais formais. “Isso depende muito do tipo de trabalho, algumas empresas pedem uma maquiagem mais reforçada, mas normalmente em trabalhos mais formais, como escritório e empresas corporativas, o ideal é optar por uma maquiagem com tons neutros”, indica Raquel Chaves.

5. Olheiras, nunca mais!

Para quem tem a parte inferior dos olhos mais escura ou funda, as dicas para disfarçar essa região são fundamentais. De acordo com o maquiador Emanuel Duarte, para esconder as olheiras, é essencial uma boa preparação da pele, com corretivos de qualidade.

Outra opção indicada por ele são os corretivos camufladores, que são aqueles coloridos. Além disso, é preciso tomar cuidado, pois as sombras escuras podem ressaltar as olheiras se a preparação da pele estiver malfeita.

6. Olhos esfumados

“O segredo do esfumado é começar aplicando subtons da cor principal de fora para dentro; o efeito será um degradê perfeito. Para não errar, evite usar somente a cor que deseja esfumar, use pelo menos dois tons”, explica o maquiador Joaquim Felipe.

Raquel Chaves acrescenta: “Para esfumar os olhos, comece sempre com uma sombra marrom, partindo do canto externo dos olhos em forma de V invertido para marcar o côncavo. Logo em seguida, aplique a sombra preta em cima da sombra marrom, esfumando em direção ao meio das pálpebras, para deixar o côncavo mais valorizado”.

7. Cílios longos e cheios

Cílios fartos ajudam a chamar a atenção para o olhar. “São itens importantes na maquiagem, valorizam o olhar e, se quiser aumentá-los, opte pelas máscaras alongadoras, elas aumentarão o tamanho natural dos seus cílios e deixarão o olhar mais intenso”, aconselha Raquel Chaves.

Outra dica é aplicar uma máscara incolor para cílios antes de aplicar a máscara preta para mais volume. “Esta vai tirar o resíduo de sombras e pós que se acumulam entre os cílios durante a aplicação da maquiagem e deixará os cílios pré-moldados para receberem a camada de máscara alongadora”, ensina a profissional.