5 benefícios de alugar um imóvel por demanda

Contrato com mais de um ano de duração, depósito de três meses e local para alugar sem móveis? Esse era o passado das locações. Atualmente, o aluguel por demanda facilita o processo para quem quer apenas levar as roupas do corpo e morar em um imóvel com comodidades como TV a cabo com aplicativos de streaming, utensílios domésticos, máquina de lavar, fogão, despesas incluídas, entre outras.

Parecidos com um hotel, mas com cara de residência, os aluguéis por demanda abrem uma concorrência no mercado atrativa para quem quer se mudar com frequência ou com menos coisas para se preocupar, a exemplo de contas de água, luz e gás.

Segundo Valter Caldana, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), os padrões de contratos de aluguel já vêm se alterando há anos. Seja no preço, seja nos demais aspectos.

“Hoje, têm sido cada vez mais comuns, inclusive, operações casadas, em que uma pessoa que tem imóvel o aluga na condição de proprietário para alugar um outro imóvel mais adequado em termos, sobretudo, de localização e equipamentos vizinhos (emprego, renda, escola das crianças, saúde, acesso aos serviços urbanos)”, diz o especialista.

Aluguel por demanda é alternativa na busca por locações

De acordo com o professor, as últimas mudanças na sociedade fortalecem este movimento, e dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) asseguram a afirmação. Em comparação com 2019, todas as grandes regiões apresentaram elevação do percentual de domicílios alugados, com destaque para a região Centro-Oeste, que teve aumento de 3,3 pontos percentuais, e a Região Sul, de 2,3 pontos percentuais.

Dessa maneira, o padrão tradicional permanece, mas não mais como único e o mais importante. Nesse cenário, o aluguel por demanda se apresenta como uma opção a mais em uma realidade em que o interesse por locações só cresce.

A seguir, confira as 5 principais vantagens do aluguel por demanda!

1. Mudar sem precisar de um caminhão de mudanças

Você pode simplesmente encontrar opções de locações em aplicativos ou plataformas digitais, como o Airbnb. É possível escolher entre diversos apartamentos ou casas, que podem disponibilizar internet, móveis, utensílios, roupas de cama e até sabonetes.

2. Verificar as avaliações de outros moradores

É possível conferir até as avaliações de outros hóspedes sobre o aluguel, e isso conta muito. Dificilmente, em um aluguel padrão, você fica sabendo sobre o nível de satisfação dos inquilinos mais recentes que escolheram aquela opção.

Aluguel por demanda evita contratos que prendem os locatários (Imagem: aslysun | Shutterstock)

3. Flexibilidade de datas

No aluguel por demanda, você pode selecionar inicialmente um período curto para conhecer melhor aquele imóvel. Caso não goste de alguma coisa ou algo não saia como o esperado, então você não fica preso a um contrato que, em geral, é de um ano em locações comuns.

4. Aluguel mais barato

No Airbnb, por exemplo, é preciso ter um cartão de crédito para fazer a sua reserva e pronto. Existem locações de apartamento inteiro com comodidades incluídas em torno de R$ 1.500,00, o que pode variar dependendo da região e da época do ano. O antigo e conhecido caução não vai fazer parte da negociação, mas cuidado: se você danificar algo do proprietário, terá que indenizá-lo.

5. Mais mobilidade

Essa forma de locação facilita bastante a vida, principalmente de quem gosta de se mudar com frequência e conhecer novos lugares. Afinal, o mundo é bem grande, e há locais muito interessantes para ficar a vida inteira vivendo no mesmo canto.

Por Adriano Ferreira

Autor do e-book “As Aventuras de um Jovem Chamado Adriano Ferreira” e assessor de imprensa.