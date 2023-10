Dia Mundial da Gratidão: 5 filmes que falam sobre esse sentimento

O ‘Dia Mundial da Gratidão’ teve origem no Havaí, em 1965, quando um grupo de pessoas se reuniu para discutir a ideia de reservar um dia do ano para expressar formalmente a gratidão por todas as coisas boas no mundo. No ano seguinte, novamente em 21 de setembro, muitos participantes desse encontro retornaram para repetir a prática.

Desde então, a data ganhou mais adeptos e passou a ser celebrada em várias partes do mundo. Desde então, ela visa lembrar a importância de expressar nossa apreciação pelos aspectos positivos em nossas vidas. “Ser grato pelas pequenas coisas nos ajuda a treinar nossa mente para concentrar no positivo”, afirma Thais Galassi, palestrante, escritora e especialista em mindset.

A seguir, veja 5 filmes que transmitem essa mensagem!

1. O Segredo: Ouse Sonhar

Baseado no livro de sucesso de Rhonda Byrne, “O Segredo: Ouse Sonhar” conta a história de Miranda (Katie Holmes), uma jovem viúva que está tentando cuidar de seus três filhos e conciliar a família com seu namorado (Jerry O’Connell) ao mesmo tempo. Uma tempestade devastadora traz um grande desafio e um homem misterioso, Bray (Josh Lucas), para a vida de Miranda.

Bray traz de volta o ânimo da família, mas também guarda um segredo importante que mudará tudo, embora Miranda não saiba disso. O filme transmite mensagens de esperança, compaixão e gratidão, mostrando como esses pensamentos positivos podem transformar nossas vidas.

Onde assistir: Netflix.

2. Soul

Filme “Soul” (Imagem: Reprodução digital | Disney)

O personagem principal, Joe Gardner, é um músico de jazz que recebe uma grande oportunidade de tocar com uma banda famosa. Mas algo acontece, e sua alma se separa de seu corpo, levando-o para um lugar entre a vida e a morte, em que encontra outra alma que ainda não desceu à Terra.

Nessa aventura, Joe e sua nova amiga percebem como é essencial valorizar as coisas pequenas do dia a dia, bem como encontrar felicidade nas coisas comuns. Ele entende que, às vezes, estava tão preocupado em atingir seus objetivos que não apreciava as coisas boas que a vida lhe oferecia.

O filme nos ensina que ser grato significa valorizar coisas simples, como ouvir música na rua, saborear uma fatia de pizza ou conversar com pessoas comuns. Não é apenas sobre grandes conquistas, mas também sobre encontrar alegria nos detalhes e nas conexões com as pessoas ao nosso redor.

Onde assistir: Disney+.

3. Sociedade dos Poetas Mortos

Filme “Sociedade dos Poetas Mortos” (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

O filme, dirigido por Peter Weir e lançado nos cinemas em 1989, é um clássico que aborda um tema importante. Ele ganhou um Oscar na categoria “Melhor Roteiro” e conta a história de um professor de inglês chamado John Keating, interpretado por Robin Williams. O personagem começa a trabalhar em uma escola preparatória de meninos conhecida por ser muito tradicional.

Nesse lugar, ele ensina algo especial aos seus alunos: os inspira a não seguir apenas as regras e as expectativas da sociedade, mas a viver com paixão e coragem. Keating mostra a importância de apreciar coisas boas, como a poesia e o pensamento livre. À medida que o filme avança, os alunos compreendem essa mensagem e passam a valorizar mais a vida, as amizades e a busca pela felicidade verdadeira.

Onde assistir: Star+.

4. Joy

Filme “Joy” (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Fox)

O filme narra a história de uma família ao longo de quatro gerações, com foco na trajetória da mulher (Jennifer Lawrence) que funda um império empresarial por meio da criação de um MOP (esfregão giratório) de limpeza e se torna a líder da família. No decorrer da trama, Joy enfrenta traições, dificuldades financeiras e cicatrizes emocionais.

Ela se transforma em uma forte referência, lidando com mudanças nas alianças dentro e fora da família, enquanto sua imaginação e força interior a ajudam a superar os desafios. Joy mostra como a resiliência e a gratidão são importantes na jornada de conquistas e nas relações pessoais que ela valoriza.

Onde assistir: Disney+.

5. O livro de Henry

Filme “O livro de Henry” (Imagem: Reprodução digital | Focus Features)

Susan é uma mãe solteira que trabalha como garçonete e cuida de seus dois filhos, Peter e Henry. Este último, infelizmente, está enfrentando uma batalha contra o câncer. Ele desenvolve sentimentos especiais por Christina, a garota da casa ao lado, que sonha em ser dançarina de balé.

No entanto, esses sentimentos levam a descobertas chocantes que colocam Susan e sua família em uma situação difícil. Eles têm que decidir se vão agir por conta própria. Henry é muito inteligente e escreve um plano em um pequeno livro vermelho, que se torna um mistério importante na história.

Apesar dos desafios extremamente difíceis e perigosos que enfrentam, o garoto se esforça para fazer o que é certo e ajudar a família e a amiga. Sua dedicação e impacto positivo na vida dos outros são evidentes ao longo do filme, e os personagens se sentem gratos pelas valiosas lições que Henry compartilha.

Onde assistir: Netflix.