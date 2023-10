4 dicas para se dar bem em qualquer tema da redação do Enem

Preparar-se adequadamente para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é fundamental. Isso porque a redação representa uma parte significativa da pontuação total do exame e, muitas vezes, é um fator determinante na classificação dos candidatos em processos seletivos para universidades e programas de bolsas de estudo.

Além disso, a redação avalia não apenas o domínio da Língua Portuguesa, mas também a capacidade do estudante de argumentar, analisar informações, expressar ideias de forma clara e crítica e defender um ponto de vista de maneira convincente.

Tema da redação do Enem

A redação do Enem aborda temas contemporâneos, relacionados a questões sociais, políticas, ambientais e culturais, o que torna o exame uma oportunidade valiosa para os estudantes demonstrarem seu conhecimento sobre o mundo e sua capacidade de pensar criticamente sobre assuntos relevantes.

“Sendo assim, compreender o contexto contemporâneo e os problemas que o permeiam é de extrema importância para ter domínio sobre o que pode ser cobrado, tanto na redação quanto nas questões do exame”, explica Julia Ferreira, coordenadora de redação da Redação Nota 1000.

Preparando-se para escrever bem

Para se preparar para a redação do Enem, o estudante deve ler notícias atuais sobre o cenário nacional, buscando entender a materialidade concreta dessas problemáticas. Vale ressaltar a importância de usar canais e fontes diferentes para se informar, compreendendo o tópico de forma ativa, a partir de diversos ângulos. Assim, o jovem será capaz de tomar um posicionamento com propriedade e defendê-lo.

Além disso, praticar a escrita de textos no mesmo modelo do Enem é fundamental. A habilidade de articular ideias favorece o desempenho do estudante no dia da prova, já que, independentemente do tema, ele conseguirá estabelecer relações lógico-argumentativas para uma boa defesa do seu ponto de vista.

Identificando possíveis temas para a redação

Prever exatamente o tema da redação do Enem é impossível, mas os estudantes devem estar antenados sobre as temáticas da atualidade e analisar as propostas das provas anteriores. “A ideia de observar os temas de antes é a de que, apesar de não ser uma regra, raramente o exame abordará dois temas de uma mesma natureza em anos consecutivos”, diz a coordenadora de redação da Redação Nota 1000.

Com essas orientações em mente, a profissional aponta alguns campos temáticos que podem aparecer na redação do Enem deste ano:

Tecnologia, devido ao movimento crescente da Inteligência Artificial e seu uso no cotidiano;

Proteção à infância, posto que, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2023, houve um aumento considerável de violência contra essa parcela da população – o Enem não aborda esse tema desde 2014;

A questão ambiental, dadas as recentes e recorrentes catástrofes resultantes da crise climática.

Mantenha um raciocínio lógico e contínuo para o texto (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Redação nota máxima

A seguir, Julia Ferreira lista mais 3 dicas para o vestibulando garantir nota máxima na redação!

1. Compreender e respeitar a estrutura exigida e o tema proposto

Leia atentamente a proposta de redação, anotando quais os pontos-chave para uma abordagem temática completa e as conexões que podem ser feitas entre os textos motivadores e a frase temática, algo que ajuda no direcionamento da argumentação.

2. Foco na coerência e na coesão

Esses dois aspectos, embora avaliados separadamente, caminham juntos. Sendo assim, é preciso manter a unidade textual, construindo as ideias de forma lógica, organizada e bem estruturada por meio do emprego de conectivos que possam articular bem as informações e garantir que a ideia desejada esteja sendo transmitida. Não se esqueça, também, de empregar ao menos um repertório legitimado externo que fundamente os argumentos apresentados.

3. Seja claro

Tome cuidado com os desvios de Língua Portuguesa, pois esses erros podem prejudicar a compreensão do texto. Escreva de forma clara e revise sempre a redação para evitar trechos confusos que possam comprometer o entendimento da redação, uma vez que a revisão é um aspecto fundamental para garantir que a sua produção está inteligível.

4. Pratique a escrita

Lembre-se que a prática leva à perfeição, então pratique as produções textuais constantemente. Ademais, busque modelos anteriores de redação que atingiram notas máximas para compreender melhor como são estruturados esses textos.

Por Julia Vitorazzo