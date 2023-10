5 animações de ficção científica para a família

Cheias de mistérios e muita aventura, as animações de ficção científica costumam encantar pessoas de todas as idades. Com a capacidade de explorar cenários futurísticos, tecnologias avançadas e encontros com seres alienígenas, essas produções proporcionam uma experiência única que estimula a imaginação de crianças e adultos.

Além do entretenimento, tais obras muitas vezes trazem consigo mensagens positivas e valores importantes. Elas podem ensinar sobre trabalho em equipe, amizade, coragem, superação e o respeito às diferenças, promovendo, de forma lúdica, discussões saudáveis.

A seguir, confira 5 filmes que vão fazer você e sua família refletir!

Filme “Wall-E” (Imagem: Reprodução digital | Disney)

1. Wall-E

Lançada em 2008, “Wall-E” é uma animação que retrata um futuro sombrio em que a Terra está gravemente poluída, tornando a vida humana insustentável. Em resposta a essa crise, toda a população terrestre é evacuada para uma estação espacial, enquanto Wall-E, um android dedicado, permanece na Terra para realizar tarefas de limpeza e procurar soluções que possam torná-la habitável novamente. A história enfatiza, de forma impactante, a importância de cuidar do meio ambiente e proteger nosso planeta antes que seja tarde demais.

Onde assistir: Disney+

Detona Ralph (Imagem: Reprodução Digital | Disney)

2. Detona Ralph

Em “Detona Ralph”, conhecemos Ralph, um vilão de um antigo jogo de fliperama que está cansado de ser sempre o “mocinho” derrotado. Determinado a provar seu valor, decide abandonar seu jogo e explorar outros mundos eletrônicos em busca de uma medalha de herói. Ao entrar em um dos jogos, ele conhece Vanellope, uma piloto com grandes sonhos. Juntos, eles embarcam em uma emocionante aventura por diversos games, enfrentando desafios e superando preconceitos. Ao longo do caminho, Ralph aprende lições importantes sobre amizade, aceitação e a verdadeira definição de ser um herói.

Onde assistir: Disney+

Up – Altas Aventuras (Imagem: Reprodução Digital | Disney)

3. Up – Altas Aventuras

“Up – Altas Aventuras” conta a história de Carl Fredricksen, um idoso viúvo que decide realizar o sonho de viajar para um lugar especial que ele e sua falecida esposa, Ellie, planejaram visitar juntos na juventude. Para isso, amarra milhares de balões em sua casa, transformando-a em um dirigível. No entanto, sua jornada toma um rumo inesperado quando ele encontra um jovem escoteiro chamado Russell na porta de sua casa. A relação entre Carl e Russell se desenvolve ao longo da viagem, tornando-se uma parte emocionante da trama. O filme transmite uma mensagem tocante sobre a importância das memórias e da conexão entre gerações.

Onde assistir: Disney+

Os Incríveis 2 (Imagem: Reprodução Digital | Disney)

4. Os Incríveis 2

Lançado em 2018, em “Os Incríveis 2” acompanhamos novamente a família Pêra, que enfrenta novos desafios após os eventos do primeiro filme e em um mundo no qual super-heróis estão proibidos. Uma empresa de telecomunicações, liderada por Winston Deavor e sua irmã Evelyn, deseja reabilitar a imagem dos heróis perante o público e mostrar o quanto eles são necessários. Dessa vez, é a Mulher-Elástica quem assume a liderança das ações, enquanto o Sr. Incrível fica em casa cuidando dos filhos, especialmente do bebê Zezé, que começa a manifestar seus próprios poderes.

Enquanto isso, um novo e misterioso vilão, o Hipnotizador, surge para ameaçar a paz da cidade. Juntos, os integrantes da família precisam enfrentar este novo inimigo e provar que a união é a maior força que possuem. Com ação, comédia e emoção, “Os Incríveis 2” é uma aventura empolgante que destaca a importância do trabalho em equipe e da aceitação de cada membro da família.

Onde assistir: Disney+

5. Megamente

Megamente (Imagem: Reprodução Digital | Paramount Pictures)

Esta animação de ação e comédia conta a história de Megamente, um extraterrestre azul enviado para a Terra após o ataque de meteoritos em seu planeta. Depois de algumas experiências traumáticas, ele se torna um supervilão com desejo de controlar Metro City, mas é constantemente impedido pelo super-herói Metro Man.

Um dia, após acidentalmente derrotar seu arqui-inimigo e tomar o controle da cidade, Megamente se vê sem um propósito. Com isso, ele cria um novo herói para enfrentar, mas as coisas tomam um rumo inesperado quando esse personagem se volta contra ele. Agora, Megamente precisa encontrar a coragem para enfrentar os desafios e buscar a redenção. A animação aborda temas de autoconhecimento e heroísmo de forma envolvente e divertida.

Onde assistir: Globoplay, Telecine e Paramount+