9 cuidados com os pássaros durante os dias quentes  

É importante tomar cuidado com os pássaros de estimação durante os períodos de calor devido à sensibilidade deles às altas temperaturas. Ao contrário dos mamíferos, as aves têm uma capacidade limitada de dissipar o calor, uma vez que não transpiram como os humanos. Isso as torna particularmente vulneráveis ao estresse térmico e à desidratação.

Além disso, as aves possuem um metabolismo acelerado, o que as torna mais suscetíveis ao superaquecimento. A exposição prolongada ao calor extremo pode resultar em desconforto, exaustão e até mesmo em casos mais graves, como insolação. Por isso, confira algumas dicas para manter o bem-estar do seu pássaro durante os dias mais quentes!

1. Mantenha a água fresca

Deixe sempre água fresca e limpa disponível para o pássaro. Troque a água pelo menos uma vez ao dia.

2. Banho para se refrescar

Ofereça banhos regulares ao pássaro, usando um borrifador ou uma banheira própria para aves. Isso ajuda a manter a plumagem limpa e a regular a temperatura corporal.

3. Sombra adequada

Certifique-se de que a gaiola ou viveiro esteja localizado em um lugar onde haja sombra durante parte do dia, evitando a exposição direta ao sol.

4. Tenha atenção com a ventilação

Mantenha uma boa circulação de ar no ambiente, mas evite correntes de ar diretamente sobre a gaiola, pois pode ser prejudicial para a saúde do pássaro. Se ele estiver em um ambiente fechado, certifique-se de que haja ventilação suficiente para evitar o superaquecimento.

5. Ofereça frutas e vegetais frescos

Inclua na dieta do pássaro frutas e vegetais frescos ricos em água, como melancia, pepino e maçã, para ajudar na hidratação.

Ofereça dieta variada, com sementes, pellets e suplementos, seguindo orientação veterinária (Imagem: bearacreative | Shutterstock)

6. Tenha cuidado com a alimentação

Forneça uma alimentação equilibrada e nutritiva, que inclua sementes, pellets e suplementos vitamínicos, de acordo com as necessidades da espécie e orientações de um veterinário.

7. Evite gaiolas de metal

Durante o calor, evite gaiolas de metal expostas diretamente ao sol, pois estas podem esquentar muito e prejudicar a saúde do pássaro.

8. Monitoramento da temperatura

Utilize um termômetro para monitorar a temperatura na área onde o pássaro está alojado e tome medidas se estiver muito quente.

9. Atenção aos sinais de estresse

Observe o comportamento do pássaro e fique atento a sinais de estresse, como respiração pesada ou apatia, e leve-o ao veterinário se achar necessário.