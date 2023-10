10 cuidados ao passear com cachorro nos dias quentes 

É fundamental tomar cuidado ao passear com o cachorro nos dias quentes devido à sensibilidade deles ao calor. Eles têm uma capacidade limitada de regular a temperatura corporal, principalmente por meio da respiração e do suor. Em temperaturas elevadas, o asfalto e outras superfícies podem atingir temperaturas extremamente altas, causando queimaduras nas patas do animal.

Além disso, o superaquecimento pode ocorrer rapidamente, levando a sintomas como ofegância excessiva, salivação abundante, fraqueza e até mesmo insolação, uma condição séria e potencialmente fatal. Por isso, abaixo, confira algumas dicas de cuidados durante os passeios nos dias quentes!

1. Horários adequados

Opte por passeios nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura está mais amena e o solo não está muito quente.

2. Hidratação constante

Leve água fresca e uma tigela portátil para manter o cão hidratado durante o passeio.

3. Superfícies protegidas

Evite pavimentos quentes e superfícies metálicas que podem queimar as patas do seu cachorro. Opte por caminhos sombreados e gramados.

4. Teste do dorso da mão

Antes de caminhar, toque o dorso da sua mão no chão. Se estiver muito quente para você, estará muito quente para as patas do seu cãozinho.

Os sapatos ajudam a proteger as patas dos cães do calor (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

5. Tênis para cães

Considere usar tênis específicos para cães quando estiver muito calor, especialmente se o chão estiver quente demais.

6. Pausas frequentes

Faça pausas regulares para permitir que o pet descanse e se refresque. Encontre sombra sempre que possível.

7. Atenção aos sinais de cansaço

Observe sinais de exaustão, como respiração ofegante excessiva, língua pendurada e movimentação lenta. Se notar algum desses sinais, pare para o animal descansar.

8. Evite exercícios intensos

Em dias quentes, evite atividades físicas muito intensas. Opte por passeios mais curtos e calmos.

9. Cuidado com cachorros de focinho curto

Raças como os bulldogs ou pugs são mais sensíveis ao calor devido à sua anatomia, então evite passeios em dias muito quentes.

10. Proteção solar

Cães de pelagem curta ou clara não podem ficar expostos ao sol intenso. Por isso, considere usar protetor solar específico para cães.