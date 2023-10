6 leituras essenciais para o vestibular

Nunca é demais lembrar que o conhecimento sobre Literatura é essencial nas provas de Enem e vestibulares. Além disso, é válido saber que as leituras exigidas nesses exames variam de acordo com a instituição de ensino, e o conteúdo literário integra a parte de “linguagens”. Por isso, prepara-se para esta etapa importante e iniciei a maratona de leitura!

Confira uma lista com alguns dos principais livros que serão essenciais para as provas dos próximos anos:

1. Marília de Dirceu

Poema extenso foi transformado em livro (Imagem: Reprodução Digital | Via Leitura)

Leitura obrigatória para Fuvest 2024, 2025 e 2026

Considerado um dos poemas mais importantes da língua portuguesa, Marília de Dirceu é um extenso poema que foi escrito e divulgado em diferentes momentos da vida do autor: 1792, 1799 e 1812. Nessa época, o autor havia partido para o exílio em Moçambique, e é dito que os poemas foram inspirados em seu amor pela brasileira Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão.

Dirceu atua como sujeito lírico de Gonzaga e expressa seu amor pela pastora Marília, que corresponde à amada do escritor. A obra está inserida no movimento do Arcadismo, escola literária marcada pela exaltação da natureza e da vida simples no campo.

Autor: Antônio Gonzaga | Editora: Via Leitura | Páginas: 160.

2. Casa Velha

Obra de ficção aborda tema de ascensão social (Imagem: Reprodução Digital | Via Leitura)

Leitura obrigatória para o vestibular Unicamp 2024, 2025 e 2026

Único romance de Machado de Assis não publicado em vida, redescoberto por críticos e pesquisadores. Editado na revista A Estação entre 1885 e 1886, aborda temas da ascensão social por meio do casamento, narrado por um padre investigando documentos do Primeiro Reinado na casa de um falecido ministro. A história relata a fortuita paixão entre o herdeiro Félix e a agregada da casa, Lalau.

Autor: Machado de Assis | Editora: Via Leitura | Páginas: 80.)

3. A Ilustre Casa de Ramires

Livro é considerado um dos mais maduros de Eça de Queirós (Imagem: Reprodução Digital | Via Leitura)

Leitura obrigatória para Fuvest 2025 e 2026

Publicado em 1900, o livro é uma das mais maduras obras de Eça de Queirós. Com histórias paralelas, apresenta a trajetória ambiciosa de Gonçalo Mendes Ramires na política e a composição de uma novela histórica sobre seu antepassado Tructesindo, cavaleiro do rei D. Sancho I. Conflitos intelectuais, políticos, familiares e morais se entrelaçam, moldando este símbolo do realismo do autor e uma das mais importantes peças literárias da história portuguesa.

Autor: Eça de Queirós | Editora: Via Leitura | Páginas: 320.

4. Várias Histórias

Coletânea demonstra habilidade de narrativas curtas de Assis (Imagem: Reprodução Digital | Via Leitura)

Leitura obrigatória para Fuvest 2026

Esta coletânea reúne algumas das mais famosas obras de Machado de Assis, como A cartomante, Um homem célebre e Um apólogo. Muitos destes contos têm como pano de fundo o Rio de Janeiro do século XIX e são repletos da fina ironia machadiana. Em outros, como em Viver, o autor envereda pelo fantástico, demonstrando toda a sua habilidade na construção de narrativas curtas e surpreendentes. Originalmente publicado em 1896, o livro possui 16 textos lançados na Gazeta de Notícias entre os anos de 1884 e 1891.

Autor: Machado de Assis | Editora: Via Leitura | Páginas: 144.

5. Mensagem

Obra é dividida em duas partes (Imagem: Reprodução Digital | Via Leitura)

Leitura obrigatória para Fuvest 2024

A obra é a união de 44 poemas de Fernando Pessoa, publicados em 1934, um ano antes de sua morte. O livro valoriza a cultura nacional em busca da regeneração do império, exaltando o estilo camoniano e símbolos históricos como Dom Sebastião e o Infante Dom Henrique.

A primeira parte, Brasão, aborda heróis lendários e históricos. A segunda, Mar Português, relembra as aventuras do império. Por fim, O Encoberto afirma o sebastianismo, a crença no retorno do antigo rei como messias salvador. O poema O infante, que abre o livro, foi musicado por Dulce Pontes.

Autor: Fernando Pessoa | Editora: Via Leitura | Páginas: 96.

6. Quincas Borba

Livro trata sobre parasitismo (Imagem: Reprodução Digital | Via Leitura)

Leitura obrigatória para Fuvest 2024 e 2025

Publicados como folhetim na revista A Estação entre 1886 e 1891, os textos de Quincas Borba foram compilados em um volume único pela primeira vez em 1892. Ao lado de Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, este livro faz parte da trilogia realista de Machado de Assis, na qual o autor se utiliza da ironia e do pessimismo para tecer críticas sociais. Aparências e parasitismo são os principais alvos de Machado nesta obra. O cientificismo e o positivismo de Comte, muito em voga no século 19, também não escapam da veia irônica do autor.

Autor: Machado de Assis | Editora: Via Leitura | Páginas: 224.

Por Daniela Garbez