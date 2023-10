4 receitas deliciosas e práticas com mandioca

Tipicamente brasileira, a mandioca é versátil e está presente em diversas receitas. Conhecida também como macaxeira e aipim, pode ser utilizada no preparo de bolos, caldos e até doces. Pensando nisso, separamos 4 receitas de dar água na boca para você preparar em casa. Confira!

Bolo de mandioca

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

200 ml de leite de coco

300 g de coco ralado

500 g de mandioca crua ralada

Manteiga e farinha de trigo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga e mexa até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite de coco, o coco ralado e metade da mandioca. Misture novamente e reserve. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo e despeje a massa do bolo. Decore com o restante da mandioca ralada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Assim que o bolo assar, retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Mandioca gratinada

Ingredientes

1 mandioca cozida e cortada em pedaços

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de margarina

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal e cheiro-verde a gosto

Azeite para untar

Queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo

Unte uma travessa com azeite, coloque os pedaços de mandioca, salpique cheiro-verde por cima e reserve. Em uma panela, derreta a margarina em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma pasta, adicione o leite e mexa bem até engrossar. Em seguida, tempere com sal e desligue o fogo. Despeje o molho sobre a mandioca e o cheiro-verde, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno médio para gratinar. Após gratinar, retire do forno e sirva em seguida.

Caldo de mandioca (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Caldo de mandioca simples

Ingredientes

1 mandioca média cortada em pedaços

1 cebola cortada

2 dentes de alho amassados

1 cenoura cortada em pedaços

cortada em pedaços 1/2 alho-poró picado

2 colheres de sopa de óleo

1 l de água

Cebolinha picada para polvilhar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Assim que o óleo esquentar, acrescente a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. Adicione o alho-poró e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, acrescente a cenoura e a mandioca, misture e refogue por mais 3 minutos. Acrescente a água, a pimenta-do-reino e o sal, tampe a panela e deixe cozinhar por 40 minutos.

Após o tempo de cozimento, desligue o fogo e deixe a mandioca esfriar. Em seguida, bata no liquidificador com água do cozimento até obter um caldo homogêneo. Depois, transfira o caldo para um recipiente, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Doce de mandioca com coco

Ingredientes

Doce

1 kg de mandioca crua ralada

200 g de coco fresco ralado

100 g de queijo ralado

100 g de manteiga

4 gemas de ovo

500 g de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

200 ml de leite

Manteiga e farinha de trigo para untar

Calda

200 ml de água

1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Doce

Em um recipiente, coloque a mandioca crua, o coco fresco, o queijo ralado, a manteiga, as gemas, o açúcar, o fermento e o leite. Mexa até obter uma mistura homogênea e reserve. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo. Transfira a mistura reservada para a forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Após assar, retire do forno e reserve.

Calda

Em um recipiente, coloque a água e o açúcar e misture bem. Em seguida, regue o doce com a calda e leve ao forno novamente. Depois que a calda secar, retire do forno, espere esfriar e corte em quadrados. Sirva em seguida.