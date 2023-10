3 receitas de moqueca vegetariana fáceis de fazer

Autenticamente nacional, a moqueca é um prato com influências indígenas, africanas e portuguesas. Proveniente de uma iguaria indígena chamada ‘pokeka’, essa refeição é tipicamente preparada com peixe, no entanto, por ser versátil, permite combinações e variações deliciosas, especialmente para os vegetarianos. Com criatividade, é possível prepará-la sem ingredientes de origem animal e manter o sabor único dessa receita tradicional brasileira.

Por isso, confira a seguir 3 receitas de moquecas vegetarianas saborosas e fáceis de fazer para você experimentar novos sabores!

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

6 bananas-da-terra cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 3 dentes de alho picados

2 cebolas cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 pimentão amarelo sem sementes e picado

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal, azeite e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue por 2 minutos. Adicione os pimentões e os cubos de tomate e refogue até murcharem. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione um pouco mais de azeite e doure a banana-da-terra. Acrescente o refogado de pimentão, o leite de coco, o sal, o coentro e o azeite de dendê. Cozinhe por vinte minutos e sirva em seguida.

Moqueca de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 xícara de chá de leite de coco

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o grão-de-bico, o sal, o coentro e o leite de coco e cozinhe por 8 minutos, após levantar fervura. Por último, coloque o azeite de dendê e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Moqueca de palmito (Imagem: Renata Pedrozo | Shutterstock)

Monqueca de palmito

Ingredientes

5 xícaras de chá de molho de tomate

300 g de palmito cortado em rodelas

2 xícaras de chá de azeitonas verdes

1 pimentão vermelho e sem sementes cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

2 cebolas descascadas e picadas

2 tomates sem sementes e picados

400 ml de leite de coco

1pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão e refogue por 2 minutos. Junte o palmito, as azeitonas, a pimenta dedo-de-moça e o tomate e misture bem. Por último, coloque o leite de coco e o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e polvilhe com o coentro. Desligue o fogo e sirva em seguida.