Estude para o Enem: saiba como classificar e identificar as plantas

Estudos relacionados ao Reino Plantae, mais especificamente sobre a classificação das plantas, costumam ser cobrados com frequência no caderno de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias do Enem. Logo, uma boa revisão sobre a temática é fundamental. Por isso, aprenda a seguir como identificar as plantas de acordo com as suas características.

Divisão das plantas

As plantas podem ser divididas em quatro grupos diferentes: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Dentro dessa divisão, são levados em conta alguns critérios, como presença ou ausência de vasos condutores e a presença ou não de estruturas reprodutivas.

Briófitas

As briófitas denominam o grupo das plantas mais simples. Elas são pequenas e não possuem vasos condutores, caule, raízes e folhas. Além disso, elas vivem em locais úmidos e necessitam de água para a reprodução. Alguns exemplos de briófitas são: musgos e hepáticas.

Samambaia faz parte do grupo de plantas pteridófitas (Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock)

Pteridófitas

As pteridófitas, por sua vez, possuem vasos condutores, caule, raízes e folhas. Apesar dessas características, assim como as briófitas, essas plantas também possuem necessidade de água para a reprodução. Alguns exemplos são: samambaias e cavalinhas.

Gimnospermas

Além de possuírem vasos condutores, caule, raízes e folhas, as gimnospermas também apresentam sementes, estas são importantes para proteger o embrião da planta e fornecer alimentos. Alguns exemplos de gimnospermas são: araucárias e pinheiros.

Angiospermas

As angiospermas são as plantas mais complexas de todas. Além de comportarem vasos condutores, caule, raízes, folhas e sementes, elas também possuem flores e frutos. Alguns exemplos são: coqueiros e cactos.