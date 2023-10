5 lançamentos incríveis no Disney+ em outubro

Em outubro, o Disney+ reserva grandes estreias para os assinantes da plataforma. No mês das crianças, o streaming destaca produções infantojuvenis, como “Mansão Mal-Assombrada”, um filme que mescla fantasia, comédia e aventura com um elenco que inclui LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish, e a tão aguardada sequência de “Loki”, que acompanha as aventuras do deus da trapaça no multiverso.

Além desses títulos, também estarão disponíveis “4Ever”, minissérie de comédia estrelada pelos membros da banda “CNCO”, e “Lego Marvel Vingadores: Código Vermelho”, uma produção especial inspirada na versão LEGO da Marvel, que promete conquistar o coração dos fãs de heróis e blocos de montar. A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções!

1. Mansão Mal-Assombrada (04/10)

“Mansão Mal Assombrada” é inspirada na clássica atração temática dos parques da Disney (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Dirigido por Justin Simien, o filme é inspirado na atração clássica do parque temático da Disney e narra a história de Gabbie (Rosario Dawson), uma mãe solteira que se muda com o seu filho de nove anos para uma mansão em Nova Orleans, comprada por um preço superbaixo.

Na nova casa, a família pretende começar uma nova vida, mas logo percebe que o local tem algo de errado e pode ser mal-assombrado. Assim, é procurada ajuda com o padre Kent (Owen Wilson) para livrar o lar de espíritos.

Porém, como a missão exige reforços, os membros da família também contam com a ajuda de uma cientista viúva, uma vidente malsucedida, uma médium e um historiador, que juntos farão de tudo para livrar a casa dos espíritos malignos.

2. Loki (06/10) – 2ª temporada

Série de sucesso “Loki” retorna apresentando as aventuras do deus da trapaça no multiverso (Imagem: Reprodução digital | Disney Platform Distribution)

Estrelada pelos atores Tom Hiddleston e Owen Wilson, a série é um dos maiores sucessos da plataforma. Sua primeira temporada é, até hoje, um dos grandes destaques do universo da Marvel, afinal mostra outro lado do deus da trapaça e abre novas possibilidades para a continuação de novos filmes da MCU.

Agora, na segunda temporada, a sequência acompanha Loki diante das consequências da batalha pela alma. Nessa nova jornada, ele e Mobius navegam por um universo em constante expansão buscando pelo paradeiro de Sylvie, tudo isso enquanto tentam descobrir a verdade sobre a jornada no multiverso.

3. 4Ever (11/10)

Série “4Ever” resgata o componente musical da Disney e conta com a banda CNCO (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios)

Resgatando o forte componente musical da Disney, a nova série gira em torno de quatro jovens talentosos interpretados por Christopher Vélez (Andy), Richard Camacho (Ian), Zabdiel De Jesús (Ciro) e Erick Brian Colón (Darío). Mesmo diante dos desafios, eles tentam se estabelecer como uma banda reconhecida no cenário musical em Miami.

No entanto, a missão pode não ser tão simples, pois o grupo tem personalidades completamente diferentes. Apesar disso, a paixão pela música pode unir os rapazes e transformar as suas vidas de cabeça para baixo, levando o grupo a uma jornada de sucesso e promessas de novas oportunidades.

4. Era Uma Vez Um Estúdio (16/10)

“Era Uma Vez Um Estúdio” celebra o centenário da Disney com os personagens icônicos da empresa (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios)

Esse curta-metragem especial da plataforma celebra a história da animação da Disney. Apresentando um elenco de personagens icônicos e muito adorados pelo público, o documentário reúne as estrelas fictícias da companhia para um reencontro emocionante em homenagem ao centenário da empresa. A produção tem apenas 10 minutos e faz parte do evento “O Maravilhoso Mundo da Disney: Celebração Centenário da Disney!”, que acontecerá neste mês na ABC.

5. Lego Marvel Vingadores: Código Vermelho (27/10)

“Lego Marvel Vingadores: Código Vermelho” surge para saciar a saudade dos fãs dos super-heróis (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios | Marvel Studios)

Uma trama especial inspirada na versão LEGO da Marvel, a obra promete ser divertida e serve como atração para matar a saudade dos famosos heróis da MCU. No entanto, mesmo a data de estreia estando próxima, ainda pouco se sabe sobre a produção, pois a Disney tem mantido segredo sobre o que será apresentado. Sabemos apenas que ela estreará exclusivamente no streaming.