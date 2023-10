4 orações e simpatias para o Dia do Arcanjo São Miguel

Em 29 de setembro, é celebrado, entre os fiéis da igreja católica, o “Dia do Arcanjo São Miguel”, padroeiro dos fuzileiros navais, marinheiros, motoristas de ambulância, policiais, paramédicos e radiologistas. Junto aos arcanjos Gabriel e Rafael, representa a alta hierarquia dos anjos-chefes. Estes, por sua vez, fazem parte dos sete espíritos puros que atendem ao trono de Deus e são mensageiros divinos na Terra.

De acordo com as escrituras bíblicas, o arcanjo São Miguel foi líder dos exércitos celestiais de anjos que defenderam pessoas das ações do demônio, como narra o livro de Judas, que diz: “Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o Diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: ‘O Senhor o repreenda'” (Judas 1:9).

São Miguel simboliza a justiça e, junto dos outros arcanjos, é um poderoso intercessor, defensor e escudeiro fiel de Deus. Por isso, confira algumas orações e simpatias para celebrar o dia dele.

Orações e simpatias para o Arcanjo São Miguel

1. Oração para libertação

Glorioso São Miguel Arcanjo,

poderoso vencedor das batalhas espirituais,

vinde em auxílio das minhas necessidades

espirituais e temporais.

Afugentai de minha presença todo mal

e todo ataque e ciladas do inimigo.

Com sua poderosa espada de luz,

derrotai todas as forças malignas

e iluminai meus caminhos

com a luz de tua proteção.

Arcanjo Miguel,

do mal: libertai-me;

do inimigo: livrai-me;

das tempestades: socorrei-me;

dos perigos: protegei-me;

das perseguições: salvai-me!

Glorioso São Miguel Arcanjo,

pelo poder celeste a vós conferido,

sê para mim o guerreiro valente

e conduzi-me nos caminhos da paz.

Amém!

2. Oração para proteção

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.

Vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humanidade, a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente, vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfalecemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém!

Simpatias do Arcanjo São Miguel ajuda a atrair dinheiro e afastar energias negativas (Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock)

3. Simpatia para atrair dinheiro

Materiais

1 santinho do Arcanjo São Miguel

1 ímã

1 pedra turquesa ou ametista

1 folha A4

Modo de fazer

Imprima a oração para a proteção do Arcanjo de São Miguel e use a folha para embrulhar o santinho, o ímã e a pedra turquesa ou ametista. Faça a oração e logo depois o seu pedido de fortuna e fartura. Depois, coloque o embrulho com o santinho dentro de sua bolsa e leve com você a todos os lugares.

4. Simpatia para proteção contra energias negativas

Materiais

1 anel

1 corrente pequena

Água

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque a água, o anel e a corrente para serem energizados. Faça a oração para proteção do Arcanjo de São Miguel e foque toda a sua fé no pedido de proteção. Depois, descarte a água, seque o anel e a correntinha e os use durante o ano inteiro.