4 lançamentos imperdíveis no HBO Max em outubro

O mês de outubro reserva muitas novidades para os assinantes do HBO Max, que, especialmente neste período, destaca as séries entre os seus lançamentos. Começando pela famosa produção de animação “Rick and Morty”, que retorna com mais uma temporada incrível, e “30 moedas”, que promete conquistar mais uma vez o coração dos apaixonados pelo gênero de aventura/terror.

Já para os fãs de séries com super-heróis, a plataforma disponibiliza “B.A: O Futuro Está Morto”, uma obra nacional exclusiva do streaming com adolescentes. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções!

1. Nossa Bandeira é a Morte – 2ª temporada (05/10)

“Nossa Bandeira é a Morte” uma comédia romântica que conta a história de piratas ladrões (Imagem: Reprodução digital | Max)

Uma comédia romântica criada por David Jenkins, escritor e produtor norte-americano, a série acompanha a história de um grupo de piratas liderados pelo aristocrata Stede Bonnet (Rhys Darby), também conhecido como “pirata cavalheiro”, que nasceu em uma rica família inglesa durante a colonização britânica.

Após herdar a fortuna de sua família e perder metade do dinheiro, Bonnet decide se aventurar na criminalidade e reúne piratas para explorar o Oceano Atlântico, roubando tudo o que veem pela frente. No entanto, ele percebe que essa jornada pode não ser tão simples quanto ele imaginou, principalmente após encontrar um dos piratas mais perigosos da época, o Barba Negra.

2. Rick and Morty – 7ª temporada (15/10)

Série de fantasia “Rick and Morty” é uma das mais aclamadas dos últimos tempos (Imagem: Reprodução digital | Adult Swim)

Uma das séries de fantasia mais aclamadas dos últimos tempos, “Rick and Morty” está de volta com mais uma aventura emocionante. No ar desde 2013, a trama conta a história das viagens de um cientista clínico genial pelo espaço-tempo ao lado do seu neto azarado, Morty.

Agora, na sétima temporada, a produção mantém as suas origens, mas com novas possibilidades e respondendo perguntas dos fãs como: Summer agora é do mal? Eles voltarão para a escola? E o que está acontecendo com Jerry? Para desvendar esses mistérios, só assistindo à nova temporada.

3. B.A: O Futuro Está Morto (19/10)

Série “B.A: O Futuro Está Morto” conta a história de adolescentes com superpoderes (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Inspirada na HQ de sucesso do quadrinista Rafael Coutinho “O Beijo Adolescente”, a série de oito episódios é encenada em um Brasil distópico, onde a Floresta Amazônica virou um parque industrial e a poluição tomou conta do céu.

Agora, para combater essa realidade louca, Palhaço (Shaolin Shabba) cria a marca “O Beijo do Vampiro”, junto da galera LinLin (Giulia Del Bel) e Tomás (Pedro Goifman), que esconde uma sociedade secreta de estudantes com superpoderes.

4. 30 moedas (23/10) – 2ª temporada

Série “30 moedas” narra a história de um padre que tenta desvendar os mistérios aterrorizantes de sua cidade (Imagem: Reprodução digital | HBO Nordic)

Uma série originária da Espanha, a trama de terror acompanha a trajetória de Manuel Vergara (Eduard Fernández), um padre exorcista e ex-detento que vive na pequena cidade de Pedraza. Após decidir dedicar-se a uma vida de fé, ele tenta esquecer o passado e começar uma nova vida.

No entanto, a cidade passa a ser atormentada por uma série de eventos paranormais, que levam o fiel a se juntar ao prefeito da cidade Paco (Miguel Ángel Silvestre) e à veterinária Elena (Megan Montaner) para investigar as aparições.

Um dia, o grupo encontra uma das 30 moedas de prata que Judas Iscariot recebeu dos romanos por trair Jesus Cristo e passam a investigá-la. Porém, o que o eles não esperavam é que as revelações os conduziriam a uma conspiração envolvendo a Santa Sé e o Vaticano, colocando o mundo que conhecemos à prova.