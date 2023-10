10 dicas fáceis de memorização para o Enem

A prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é um dos momentos mais importantes na vida de muitos estudantes brasileiros. Com a oportunidade de ingressar em instituições de ensino superior e abrir portas para o futuro acadêmico e profissional, a pressão e a ansiedade podem alcançar níveis intensos.

Nesse sentido, não é incomum que muitos estudantes enfrentem emoções que podem prejudicar significativamente o desempenho e atrapalhar a busca por uma boa nota. Então, para acalmar os ânimos e trazer mais segurança aos futuros universitários, o Prof. Dr. Fabiano de Abreu Agrela, PhD em neurociência e membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, compartilha dicas valiosas para que os estudantes consigam memorizar melhor os conteúdos estudados. Confira!

1. Escolha um ambiente adequado

Antes de começar os estudos, encontre um local tranquilo, iluminado e livre de distrações para manter o foco.

2. Grave o que está estudando

Utilize um gravador de áudio e leia em voz alta os textos e os conceitos-chave. O ato de ouvir e falar ajuda na retenção das informações.

3. Anote todas as informações

Faça anotações organizadas em forma de tópicos enquanto estuda. Escrever o conteúdo de maneira resumida ajuda a tornar o assunto mais claro em sua mente.

4. Divida as anotações

Divida suas anotações em blocos de papel ou cartões e coloque-os em lugares visíveis, como na parede do seu quarto. Isso facilita a revisão constante.

5. Leia em voz alta

Leia em voz alta o material de estudo, linha por linha, até conseguir memorizar todas as palavras e os conceitos importantes do texto.

Para uma melhor fixação do conteúdo na memória, é importante escrever o que se lembra (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

6. Escreva aquilo que se lembra

Após decorar o texto, escreva tudo o que você recorda. Isso ajuda a reforçar o que foi aprendido.

7. Ensine alguém

Uma ótima maneira de fixar o conteúdo é ensiná-lo a outra pessoa. Isso exige uma compreensão profunda e permite reter mais informações sobre o assunto.

8. Ouça suas gravações

Aproveite momentos ociosos, como viagens ou caminhadas, para ouvir suas gravações de áudio. Isso serve para revisar e consolidar o conhecimento.

9. Faça intervalos

Estabeleça pequenas pausas durante o estudo para ajudar na fixação dos conteúdos. No entanto, evite abusar dos intervalos, afinal o excesso pode prejudicar a memorização.

10. Crie mapas mentais

Organize as informações usando símbolos, imagens e gráficos. Essa técnica facilita a memorização ao associar o conteúdo com algo já conhecido, criando uma estrutura visual.

Lembrando que a prática consistente dessas técnicas pode não apenas ajudar no sucesso no Enem, mas também aumentar a capacidade de memorização e reduzir o risco de déficits de memória no futuro, conforme destacado pelo Prof. Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Por Jéssica Santos