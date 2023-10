5 filmes de ficção científica dos anos 80

Cheios de mistérios intrigantes, emoção e muita aventura, os filmes de ficção científica costumam encantar pessoas de todas as idades. Durante os anos 80, várias produções desse gênero fizeram sucesso entre o público e muitas são consideradas grandes clássicos, que marcaram não só aquela época, mas se tornaram referências para várias obras atuais.

Além de suas tramas envolventes, esses longas frequentemente mergulham em questões profundas e instigantes, abordando tópicos filosóficos, éticos e científicos. Como resultado, somos levados a uma jornada de reflexão sobre o destino da humanidade, as fronteiras inexploradas do universo e até mesmo a própria natureza de nossa existência. A seguir, confira uma seleção com cinco filmes de ficção científica dos anos 80!

O Enigma de Outro Mundo (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures do Brasil)

O Enigma de Outro Mundo (1982)

Em “O Enigma de Outro Mundo”, uma equipe de pesquisadores na Antártica descobre uma misteriosa nave espacial enterrada no gelo. Ao descongelarem acidentalmente o ser que estava dentro dela, percebem que estão lidando com uma forma de vida alienígena capaz de imitar perfeitamente outros organismos.

Enquanto tentam desvendar o mistério, a paranoia se instala e a confiança entre os membros da equipe se desintegra, levando a um jogo mortal de gato e rato com o objetivo de sobreviver à ameaça alienígena. O filme é um suspense intenso que explora a desconfiança, o isolamento e o desconhecido, deixando os personagens e o público questionando quem é real e quem é a imitação.

Onde assistir: Netflix

E.T. — O Extraterrestre (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures do Brasil)

E.T. — O Extraterrestre (1982)

Neste filme, um jovem chamado Elliott faz uma descoberta extraordinária quando encontra um adorável alienígena perdido em sua casa. Conhecido como E.T., o alienígena forma um vínculo especial com Elliott e sua família, enquanto tenta encontrar uma maneira de voltar para casa. Enquanto mantém a existência de E.T. em segredo, Elliott e seus irmãos embarcam em uma emocionante jornada para ajudar o novo amigo a escapar das autoridades e da cientista que o perseguem. O filme explora temas de amizade, conexão e empatia

Onde assistir: Telecine e Prime Video

O Exterminador do Futuro (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil)

O Exterminador do Futuro (1984)

No filme “O Exterminador do Futuro”, um implacável ciborgue assassino, conhecido como o Exterminador, é enviado do futuro para eliminar Sarah Connor, uma jovem mulher que está destinada a dar à luz um filho que liderará a resistência humana contra as máquinas dominantes.

Enviado também do futuro, um soldado rebelde chamado Kyle Reese se torna o protetor improvável de Sarah. Juntos, eles lutam para sobreviver enquanto o Exterminador os persegue incansavelmente, resultando em uma intensa batalha pela sobrevivência e pelo futuro da humanidade. O filme combina ação, suspense e ficção científica, explorando temas de inteligência artificial, destino e resistência.

Onde assistir: Prime Video

De Volta para o Futuro (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures do Brasil)

De Volta para o Futuro (1985)

Clássico dos anos 80, o filme conta a história de Marty McFly, um jovem que acidentalmente viaja para os anos 1950 usando uma máquina do tempo inventada por seu excêntrico amigo, o Dr. Emmett Brown. Agora preso no passado, Marty precisa garantir que seus pais se encontrem e se apaixonem, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios para evitar alterações no curso da história. Com uma combinação de humor, aventura e viagens temporais, o filme explora as consequências de interferir no passado e a importância do destino.

Onde assistir: Telecine, Prime Video e Star +

Akira (Imagem: Reprodução digital | Focus Filmes)

Akira (1988)

Lançado em 1988, “Akira” conta a história de Kaneda e Tetsuo, dois jovens membros de uma gangue de motos em um futuro apocalíptico. Após encontrarem uma criança estranha, eles se tornam alvos de perseguição, embarcando em uma aventura que pode determinar o destino da humanidade. Dirigido por Katsuhiro Otomo, o mesmo criador do mangá que inspirou o filme, “Akira” é fiel ao material original e uma obra imperdível, além de ser um grande marco da ficção científica e do cyberpunk oriental, influenciando desde marcas de moda até artistas da música.

Onde assistir: Netflix